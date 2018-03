Lage an Rhein und Mosel entspannt sich: Pegel steigen nicht weiter an

Vorsichtiges Aufatmen an Rhein und Mosel: Nachdem tagelang die Pegel der beiden Flüsse gestiegen waren und teilweise die am Wasser liegenden Koblenzer Stadtteile überflutet wurden, soll das Hochwasser nun nicht mehr weiter ansteigen.

Das Deutsche Eck liegt seit dem Wochenende wie eine Insel im Hochwasser. Foto: privat

Das teilt Franziska Zimmer, Pressesprecherin der Koblenzer Feuerwehr, mit. „Koblenz ist mit einem blauen Auge davongekommen“, resümiert Zimmer. Zwar war auch am Montag beispielsweise noch die B 49 an der Mosel in Lay stellenweise wegen des Hochwassers gesperrt. „Aber auch hier steigt der Pegel nicht weiter an“, erklärte Zimmer. Insgesamt beschreibt sie die Lage in Koblenz als entspannt.

Rechtsrheinisch hält in Ehrenbreitstein die Hochwasserschutzwand die Fluten zurück. Der stationäre Teil des Hochwasserschutzes in Kombination mit den portablen Dammbalken schützt den Stadtteil vor einem Hochwasserpegel bis zu 10,88 Meter. Da die Pegel aber nur langsam wieder sinken, wird die Schutzwand wohl noch einige Tage stehen bleiben. „Vor dem Wochenende wird der Wasserstand nicht unter sechs Meter fallen“, erklärt Zimmer. Ebenfalls ruhig blieb es in Stolzenfels und in Pfaffendorf.

Dieses Foto, das vom Dach des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Koblenz gemacht wurde, zeigt gut, auf welche Breite die Mosel durch das Hochwasser angeschwollen ist.

Foto: Tobias Schmidt/Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Koblenz

Stärker betroffen vom Hochwasser ist hingegen die Koblenzer Altstadt rund um das Deutsche Eck. Das Konrad-Adenauer-Ufer wurde gesperrt, betroffen sind zudem die B 49 und B 416, mehrere Buslinien müssen umgeleitet werden. „Aber auch hier haben alle von uns getroffenen Maßnahmen gegriffen“, sagt Zimmer. „Die Stege, die wir errichtet haben, sorgen bei den Koblenzern für trockene Füße.“ Doch auch hier gilt: Da das Hochwasser nur langsam zurückgeht, werden die Stege nicht vor Dienstagnachmittag abgebaut.

Doch es kam auch zu einigen chaotischen Szenen in der Stadt. Rhein-Anwohner berichteten gegenüber unserer Zeitung von Radfahrern, die durch das Hochwasser fuhren – teils mit kleinen Kindern im Schlepptau. Und auch die Stadt berichtet von vereinzelten Ordnungswidrigkeiten.

Viele Autofahrer sind in Koblenz in abgesperrte Bereiche hineingefahren, vor allem am Peter-Altmeier-Ufer, berichtet Stadtpressesprecher Thomas Knaak. Hier wurden allein rund 20 Wagen abgeschleppt. „Als wir kamen, stand das Wasser noch nicht so hoch“, sei die häufigste Ausrede gewesen, erklärt Knaak. „Die Kollegen vom Ordnungsamt sind schon manchmal fassungslos, wie jemand so klar in verbotene Bereiche reinfahren und dann noch so ein Palaver machen kann.“

Auch in Neuendorf in der Straße „Am Ufer“ gab es viele Falschparker. Hier konnten die Halter aber meist ermittelt und informiert werden, sodass es bei Bußgeldern blieb und die Autos nicht abgeschleppt werden mussten.

Ähnliches berichtet Uli Hoppen, Pressesprecher der Koblenzer Polizei. Vereinzelt musste die Polizei Bußgelder verteilen, weil Autofahrer „Durchfahrt verboten“-Schilder missachtet hatten. „Und ab und zu kam es zu Staus, weil gerade Ortsunkundige die Umleitungen nicht immer gleich gefunden haben.“ Dennoch spricht auch Hoppen von einer insgesamt geordneten Lage.

Von unserer Reporterin Nina Kugler