Lärm in der Koblenzer Altstadt: Wirte wehren sich

Viele Anwohner beschweren sich vehement über Lärm und Dreck in der Altstadt, im Fokus stehen hier die Nachtschwärmer, die vor allem ab Donnerstag in den Gassen unterwegs sind. Eine neue Bürgerinitiative will jetzt sogar rechtliche Schritte einleiten. Doch die Gastronomen wehren sich.

Apo Özel (von links) ist Geschäftsführer der Kneipe „Im Winkel“, Mike Spriestersbach Betreiber des „Bierkombinats Altstadt“ und Markus Penzhofer (rechts) Inhaber des „Shotz“. Sie alle wehren sich gegen Vorwürde von Anwohnern in der Altstadt. Anwalt Cem Ilhan vertritt mehrere Gastronomen. Foto: Stephanie Mersmann

„Wir sorgen dafür, dass die Stadt belebt ist“, sagt Mike Spriestersbach, Betreiber des „Bierkombinats Altstadt“. Und sein Kollege Apo Özel von der Kneipe „Im Winkel“ ergänzt: „Während in anderen Städten überlegt wird, wie diese belebt werden können, bringen wir in Koblenz Leute in die Stadt.“

Es sind gegenteilige Sichtweisen, die in der Debatte aufeinandertreffen. Die einen wollen in relativer Ruhe in dem Viertel leben – zwar mit Gastronomie und Veranstaltungen in der Nachbarschaft, aber ohne Partys bis in die Nacht, die sie um den Schlaf bringen. Die anderen wollen Leben in der Altstadt, wollen ausgehen, feiern und überhaupt in einer Stadt leben und arbeiten, in der etwas los ist und nicht um Mitternacht die Bürgersteige hochgeklappt werden.

Um ihre Interessen zu vertreten, malen beide Seiten ein gänzlich unterschiedliches Bild von der nächtlichen Altstadt. Die Anwohner sprechen von Lärm, Dreck, Drogendealerei und Drohungen, die Wirte hingegen von einer ziemlich entspannten Atmosphäre, in der es keine größeren Probleme gibt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, klar aber ist: Hier prallen zwei Welten aufeinander, und Frieden zu schließen und Kompromisse zu finden, ist nicht einfach.

Die Gastronomen können nicht verstehen, dass die Situation in der Altstadt als so problematisch wahrgenommen wird. „Ich wohne seit 1986 selbst hier, und seither hat sich die Lage ständig verbessert“, sagt Spriestersbach. Das Nachtfahrverbot und der Einsatz von Pollern hätten eine enorme Verbesserung gebracht. Auch Apo Özel ist schon seit 20 Jahren Geschäftsführer von „Im Winkel“, und in dieser Zeit sei es erheblich ruhiger geworden. „Wenn mal eine Klopperei ist, kommt heute direkt die Polizei“, berichtet er – und das finden er und seine Kollegen gut, sagen sie. „Hier hat auch keiner etwas gegen verstärkte Kontrollen durch das Ordnungsamt“, sagt Anwalt Cem Ilhan, der einige Gastronomen rechtlich vertritt. Auch Fußstreifen der Polizei könnten etwas bringen, vermutet Spriestersbach.

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben sich aber nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen geändert: Bis Mitte der 2000er-Jahre mussten die allermeisten Kneipen in Koblenz um 1 Uhr zumachen, am Wochenende um 2 Uhr. Heute können sie so lange öffnen, wie sie wollen, am Wochenende machen einige erst um 5 oder 6 Uhr Schluss. Liegt hier also das Problem? Mike Spriestersbach, der lange auch das „Mephisto“ in der Altstadt betrieben hat, hat andere Erfahrungen gemacht. „Als ich früher pünktlich zumachen musste, habe ich 50 bis 60 Leute auf einmal auf die Straße gesetzt, das war natürlich laut. Jetzt entzerrt sich das viel mehr.“

Die Wirte vermuten, dass etwas anderes eine Rolle spielt: dass viele Menschen, die zum Teil schon lange in der Altstadt leben, eben älter geworden sind und damit auch empfindlicher. „Daran sind nicht die Gastronomen Schuld“, sagt Özel. Außerdem sei es generell ein gesellschaftliches Phänomen, dass die Leute quasi rund um die Uhr unterwegs sein wollen, die meisten gehen heute überhaupt erst um eine Zeit los, zu der die Menschen früher schon wieder ins Bett gegangen sind. „Das hat auch viel mit subjektivem Empfinden zu tun, die Statistiken sprechen ja dagegen, dass es in der Altstadt mehr Probleme gibt“, sagt Ilhan.

Trotzdem haben die Gastronomen ein Interesse an einem guten Miteinander mit den Anwohnern, sagen sie, „wir würden gern mit ihnen zusammenarbeiten“, sagt Özel. Und Spriestersbach ergänzt: „Keiner hat ein Interesse daran, dass die Situation eskaliert. Dabei kann niemand gewinnen.“

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann