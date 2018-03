L 208: Sperrung im Kondertal dauert weiter an

Aus unserem Archiv

Mosel/Waldesch

Wer von Waldesch aus an die Mosel will, der muss zurzeit kilometerweite Umwege in Kauf nehmen. Die Landesstraße 208, die als direkte Verbindung dient, ist seit 23. Oktober gesperrt. Das wird auch noch einige Zeit so bleiben – ganz zum Ärgern einiger Autofahrer.