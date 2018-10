Kühlturm Mülheim-Kärlich: Abriss rückt in die Ferne

Bereits mehrfach schient der Abriss des Kühlturms am ehemaligen Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich (KKW) zum Greifen nah: Doch auch in diesem Monat wird daraus nichts mehr. Frühestens Mitte November, hieß es zuletzt, würde der 162 Meter hohe Koloss mithilfe einer ferngesteuerten Abbruchmaschine abgeknabbert werden – vorausgesetzt die Witterung spielt mit. Letzteres ist aus Sicht des KKW-Eigners RWE aber nicht der Fall und birgt Gefahren. Wie und wann es jetzt weiter gehen soll, darüber hat die RZ mit RWE-Sprecherin Dagmar Butz gesprochen.

Ihn bringt so leicht nichts zu Fall: Der Kühlturm am ehemaligen KKW Mülheim-Kärlich. Einmal mehr verzögert sich sein Abriss.

Foto: Damian Morcinek

Hatte es noch im September beim Bau der Abbruchmaschine noch Lieferprobleme bei benötigten Komponenten gegeben, die den geplanten Abriss in dem Monat unmöglich gemacht haben, ist es nun die Arbeitssicherheit, die RWE dazu zwingt, neu zu planen. „Die Wintermonate sind zu unsicher. Die Inbetriebnahme des Abbruchroboters wird daher erst im Frühjahr erfolgen“, betonte Dagmar Butz. Wann genau, dazu konnte die RWE-Sprecherin noch keine genauen Angaben machen. „Das wird vom Wetter abhängen.“

Dass es dazu kommen könnte, hatte sich bereits bei der Verzögerung im September angedeutet. Denn auf die RZ-Nachfrage, ob mit dem Abriss tatsächlich während der im Bauzeitenplan einkalkulierten Unterbrechung zwischen Anfang November und Ende März gestartet werden soll, gab die RWE-Sprecherin zu bedenken: „Wenn alles fertig ist, werden wir spontan entscheiden müssen, ob es losgehen kann. Denn Sicherheit hat bei uns immer höchste Priorität.“ Und daran, so betont Dagmar Butz auch jetzt, hat sich nichts geändert. Und so will man es tunlichst vermeiden, die Arbeiter bei der enormen Höhe des Turms starken Winden oder Frost auszusetzen. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass es das erste Mal ist, dass so ein Roboter beim Abbruch zum Einsatz kommt – und da geht Sicherheit vor Schnelligkeit.“

Mittlerweile ist das patenrechtliche Verfahren für die innovative Abbruchmaschine abgeschlossen. Noch aber ist die Spezialanfertigung nicht in Mülheim-Kärlich eingetroffen. Diese, so berichtet Dagmar Butz, soll jetzt nicht mehr, wie ursprünglich geplant, auf der Außenseite des Turm hinauf zur Krone transportiert werden, sondern windgeschützt im Innern. Geschehen soll das mithilfe von Seilwinden. Das ist nun möglich, da das sogenannte Rieselwerk, das inmitten des Turms auf unzähligen meterhohen Stützen fußte, bereits abgerissen wurde und jetzt ausreichend Platz vorhanden ist.

Doch kann der KKW-Eigner seinen Zeitplan für den Kühlturmabriss nach all den Verzögerungen überhaupt noch einhalten? Laut RWE-Sprecherin ja. „Plan ist, Ende 2018 fertig zu sein“, betont Dagmar Butz.

Von unserem Redakteur Damian Morcinek