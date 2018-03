Kritik aus Neuendorf und Wallersheim: Trotz Schutzwand wurden Keller überflutet

Der neue Hochwasserschutz für Neuendorf und Wallersheim hat seine Feuertaufe bestanden. Alle sind zufrieden. Wirklich alle? Nicht ganz. Denn obwohl offiziell alles dicht war, sind einige Keller „Am Ufer“ und in der Hochstraße vollgelaufen – und zwar nach dem 8. Januar, als das Hochwasser seinen Höhepunkt überschritten hatte. Größere Schäden sind dabei jedoch nicht entstanden. Dennoch kritisieren Anwohner die Informationspolitik der Stadt, was die Verwaltung jedoch zurückweist. Für Freitag ist eine offizielle Mitteilung angekündigt.

Die mobilen Elemente sind weitgehend abgebaut, die Straße sauber: Am Ufer ist die Lage wieder entspannt. Allerdings hatten einige Anwohner bis vor wenigen Tagen Probleme mit Grundwasser, das mit Verzögerung in ihre Keller eingedrungen ist.

In den sozialen Medien läuft seit einigen Tagen eine rege Diskussion. Dabei wurde deutlich, dass es vor allem tiefer gelegene historische Keller getroffen hat. Diese können zwar aufgrund ihrer „natürlichen“ Durchfeuchtung ohnehin nur eingeschränkt genutzt werden, doch hätten sich Betroffene gewünscht, dass sie auch in dieser Sache rechtzeitig informiert worden wären. „Dann hätten wir wenigstens rechtzeitig ausräumen können“, meint Michaela van Brakel. Ihr geht es vor allem darum, die Anlieger zu warnen. Denn das jüngste Hochwasser ging relativ glimpflich aus. Die Höchststandprognose von 7,65 Meter wurde dieses Mal sogar leicht unterschritten. Für Neuendorf und Wallersheim war also noch Luft nach oben, weil die Hochwasserschutzwand bis zu einem Pegelstand von 8,45 ausgelegt ist. Eine grundsätzliche Garantie für trockene Keller ist das nicht – und das, obwohl die Gründungsmaßnahmen für den aufwendigen Hochwasserschutz in Tiefen bis zu 18 Metern erfolgt sind. „Allerdings schützen diese Maßnahmen niemals vor aufsteigendem Grundwasser. Insofern steigt mit einer Verzögerung von mehreren Tagen der Grundwasserspiegel in dem betroffenen Bereich an, sodass in der Folge auch Keller überflutet werden können“, heißt es in der Antwort der Feuerwehr. Warum das so ist, erklärt Prof. Dr. Georg Wieber so: In Hochwassersituationen kann Grundwasser nicht mehr abfließen, es bildet sich quasi eine Welle zurück. Und dann kann Wasser – je nach Lage der Keller und ihrer Bausubstanz sowie Beschaffenheit des Untergrundes – auch dann noch in die Keller gedrückt werden, wenn die Pegelstände wieder zurückgehen. Der Leiter des Landesamtes für Geologie und Bergbau in Mainz bestätigt die Aussage der Feuerwehr, die darauf hinweist, dass lediglich alles bis ab der Oberkante des Straßenniveaus hochwasserfrei bleibt, weil eine vollständige, flächendeckende Abdichtung wegen des Grundwassers nicht möglich ist. Dennoch fiel auf, dass viele Keller, die früher überflutet wurden, trocken geblieben sind. Ein kleiner Trost für diejenigen, die es getroffen hat: Das eindringende Wasser ist klar, denn es stammt aus den Grundwasserströmen, die den Rhein begleiten und auch der Trinkwassergewinnung dienen.

Und was sagt die Stadtverwaltung zur Kritik an der „Informationspolitik“? Pressesprecher Thomas Knaak weist darauf hin, dass die Anwohner bereits vor Jahren bei den seinerzeitigen öffentlichen Sitzungen zum Hochwasserschutz über den Sonderfall Grundwasser informiert worden sind. Das heißt: Das System kann die Anwohner zwar vor dem Schlimmsten bewahren, doch sind sie allein für ihre Keller verantwortlich. Sie müssen sich also selbst informieren und vorsorglich ausräumen – und später auspumpen. Hauseigentümer können auch prüfen lassen, ob individuelle Abdichtungsmaßnahmen sinnvoll sind.

Fragen beantwortet die Hochwasserschutzzentrale bei der Stadtverwaltung Koblenz, E-Mail hochwasserschutz@stadt.koblenz.de oder Tel. 0261/129 35 70 sowie 0261/129 35 51.

