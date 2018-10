Krankenhaus: Bund investiert 47 Millionen Euro ins BwZK

Aufbruchstimmung am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Metternich: Denn in den kommenden Monaten wird gleich ein ganzes Bündel von Maßnahmen realisiert. Insgesamt investiert der Bund rund 46,8 Millionen Euro. Auf der Baustelle des neuen Bettenhauses gibt es die größten Fortschritte. Das Äußere des Gebäudes ist so gut wie fertig, spätestens Anfang 2018 soll der Innenausbau abgeschlossen sein.

Ein Beispiele, bei der die Landesbauverwaltung ihre Finger im Spiel hat: Der Neubau des US-Militärkrankenhauses in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern). Foto: dpa

Weitere Details wurden am Montagnachmittag von Vertretern von Bund und Land präsentiert. Mit dabei: Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen, die eine Kooperation vorstellte, die nicht jedem bekannt ist. Denn der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) wird nicht nur bei Landesprojekten, sondern auch im Auftrag des Bundes und der US-Streitkräfte aktiv. Der LBB übernimmt dabei Planungs- und Steuerungsaufgaben, er arbeitet im Falle des Bundeswehrzentralkrankenhauses (BwZK) mit dem Amt für Bundesbau zusammen. Und das laufend. Manfred Hill, Leiter der Niederlassung Koblenz des LBB, wies darauf hin, dass für die Instandhaltung und kleinere Maßnahmen jährlich rund 5 Millionen Euro ausgegeben werden.

Die aktuell größte Investition „außerhalb der Reihe“ wird vor allem die Bedingungen für Patienten verbessern. Das insgesamt 26,7 Millionen Euro teure fünfgeschossige Gebäude wird nach Fertigstellung Platz für Physio- und Ergotherapie sowie 80 Zweibettzimmer haben. Mit diesem Schritt wird sich allerdings am Gesamtbettenbestand nichts ändern. Am BwZK bleibt es bei einer Kapazität von 506 Betten. Es handelt sich also um eine Investition, um nicht mehr zeitgemäßen Bestand zu ersetzen. Das wird auch bei den weiteren Bauvorhaben auf dem Krankenhausareal so sein. Noch in diesem Monat wird der Bau einer neuen Rettungswache sowie eines Unterkunftsgebäudes mit separater Aula für Auszubildende und Lehrgangsteilnehmer beginnen.

Mit dem Neubau der Rettungswache sollen sich bis Ende 2018 vor allem die Bedingungen für die Nothelfer verbessern. In dem Gebäude, das rund 5,1 Millionen Euro kosten wird, soll im Osten des Klinikgeländes, also in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes, Raum für fünf Einsatzfahrzeuge geschaffen werden. Dazu kommen Lager- und Technikräume sowie, in einem eigenen Trakt, Dienst-, Aufenthalts- und Sozialräume.

Auch in die Ausbildungsqualität und die Unterbringung von Mitarbeitern im BwZK wird investiert. Für rund 8,4 Millionen Euro wird ein dreigeschossiges Gebäude errichtet, an das sich, in einem eingeschossigen Trakt, die neue Aula anschließen wird. Diese kann in kleinere Einheiten aufgeteilt werden. Ein weiteres Bauprojekt läuft bereits. Derzeit werden die Vorbereitungen für den Bau eines Parkhauses geschaffen, das der Fertigbauspezialist Goldbeck aufstellen wird. Dieses Gebäude wird rund 573 Stellplätze bieten und für die Fahrzeuge der Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Mit diesem Schritt soll die problematische Parkplatzsituation auf dem Gelände verbessert werden. Das Projekt dürfte Anfang 2018 abgeschlossen sein.

Von unserem MitarbeiterReinhard Kallenbach