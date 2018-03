Koblenzer Stadionfest: Durchwachsenes Wetter hält TuS-Fans nicht vom Feiern ab

Der deutsche Meister und Pokalsieger Borussia Dortmund wird im nächsten Frühjahr zu einem Freundschaftsspiel gegen die TuS Koblenz auf dem Oberwerth antreten. Das verkündete Hauptsponsor Frank Linnig beim Saisoneröffnungsfest der TuS am Samstag. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Das hängt vom Abschneiden der Dortmunder in der Champions League ab.

Großer Andrang herrschte bei der Vorstellung der Spieler: Viele Fans nutzten die Gelegenheit, die Spieler persönlich kennenzulernen und Autogramme zu bekommen. Foto: Winfried Scholz

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird auch am 24. September zu den "Ball-Kontakten" nach Koblenz kommen. Mit dieser Veranstaltungsreihe will die TuS den Kontakt zur heimischen Wirtschaft intensivieren. Für Watzke sei dies, so Linnig, ein Zeichen der Solidarität mit der TuS und Motivation zu Schritten in eine bessere Zukunft. Die Dortmunder hätten nicht vergessen, dass sie selbst noch vor einigen Jahren schlechte Zeiten durchgemacht haben, als der Verein kurz vor der Insolvenz stand.

Ihren Willen zu demonstrieren, dass es sportlich und wirtschaftlich wieder aufwärts geht, machten die beiden TuS-Geschäftsführer Thomas Theisen und Ulrich Schulte-Wissermann mehrfach deutlich. Sie nutzten die Gelegenheit, den vielen ehrenamtlichen Helfern zu danken, die sich mit viel Leidenschaft, manchmal sogar fast Verrücktheit für den Verein einsetzen.

Theisen zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung hoch zufrieden mit der Resonanz auf das Fest, das vom Dachverband Koblenzer Fanclubs durchgeführt wurde. Knapp 1000 Besucher waren trotz durchwachsenen Wetters zum Oberwerth gekommen. Theisen: "Mit dem Fest wollen wir ein Zeichen zum Saisonstart setzen. Das Wetter ist typisch für die Situation der TuS: viele Wolken, aber zwischendurch auch immer mal wieder ein Sonnenschein."

Christian Rath von der Bitburger-Brauerei verkündete, man habe den Sponsorenvertrag vorzeitig bis 2015 verlängert. Neu in diesem Jahr sind besondere Marketinginstrumente. Jedes Mitglied hat bereits die TuS-Card erhalten. Die kann in der Geschäftsstelle zum bargeldlosen Bezahlen aufgeladen werden. Außerdem erhalten die Karteninhaber in manchen Unternehmen Rabatte. Die gleichen und andere Vergünstigungen erhalten die Besitzer einer Fan-Card, die jeder für 19,11 Euro erwerben kann. Noch mehr Vorteile bietet die Partner-Card, die 119,11 Euro kostet. Näheres unter www.tuskoblenz.de.

Auch sportlich ist man optimistisch. Viel Beifall, insbesondere für die Rückkehrer, gab es, als die Spieler einzeln persönlich vorgestellt wurden. So lautet dann auch der Slogan auf dem neuen Fan-T-Shirt: "The Boys are back in Town", die Jungs sind zurück in der Stadt.

Großer Andrang herrschte danach bei der Autogrammstunde. Und Frank Linnig ließ sich zu einem sportlichen Tipp hinreißen: "Ende der Saison stehen wir auf Platz 5." Lang warten müssen die Fans nun nicht mehr: Am Freitag, 3. August, ist das erste Spiel der Saison beim SV Waldhof Mannheim. Das erste Heimspiel bestreiten die Schängel am Sonntag, 12. August, 14 Uhr, gegen den FC Eschborn.

Von unserem Mitarbeiter Winfried Scholz