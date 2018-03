Koblenzer Sommerfest steigt mit Kultur, Genuss und Feuerwerk

Die Geschichte von Rhein in Flammen ist wirklich lang – schon 1756 wurde zu Ehren des in Koblenz residierenden Kurfürsten Johann-Philipp von Walderdorff ein Feuerwerk gezündet. Doch was die Gäste aus der Region, aus dem In- und Ausland in diesem Jahr vom 10. bis zum 12. August an Rhein und Mosel erwartet, soll alles übertrumpfen, was bisher da war. Bühne frei für das Koblenzer Sommerfest!

Bei allen Neuerungen, die es rund um Rhein in Flammen gibt: Bilder wie dieses vom Schiffskorso und dem Feuerwerk werden auch in diesem Jahr die Faszination der Traditionsveranstaltung ausmachen. Foto: Koblenz-Touristik

Koblenz – Die Geschichte von Rhein in Flammen ist wirklich lang – schon 1756 wurde zu Ehren des in Koblenz residierenden Kurfürsten Johann-Philipp von Walderdorff ein Feuerwerk gezündet. Doch was die Gäste aus der Region, aus dem In- und Ausland in diesem Jahr vom 10. bis zum 12. August an Rhein und Mosel erwartet, soll alles übertrumpfen, was bisher da war. Bühne frei für das Koblenzer Sommerfest!

Drei Tage, elf Bühnen: In diesem Jahr soll vieles anders, größer, vielseitiger werden. Die Koblenz-Touristik plant, rund um das legendäre Feuerwerk eine Fülle hochwertiger kultureller Angebote in entspannter Atmosphäre anzubieten. Ein Blick ins umfangreiche Programm zeigt: Die Organisatoren geben sich alle Mühe, möglichst viele Zielgruppen anzusprechen. Während etwa das Weindorf am Freitag von jugendlichen Fans der Bands, die beim Nachwuchswettbewerb Rockbuster auftreten, aufgesucht wird, stimmen gleichzeitig die Hammers in der Rheinstraße ihre Drehorgeln an.

Bei der räumlichen Organisation haben sich die Veranstalter hingegen ihres bewährten Konzepts bedient. Erneut wird das Festivalgelände, wie schon im Jahr der Buga, in Bereiche eingeteilt. Dabei handelt es sich um das Kurfürstliche Schloss, die Rheinpromenade vom Pegelhaus bis zu der Talstation der Seilbahn, das Deutsche Eck mit dem Blumenhof, das Weindorf sowie das Peter-Altmeier-Ufer mit der Wiese hinter dem Kaiser.

Neben mehrtägigen Veranstaltungen erwarten die Zuschauer in den verschiedenen Arealen auch täglich wechselnde Programme. So ist etwa das Weindorf am Freitag und am Samstag in der Hand des Rockbuster-Festivals der Landesarbeitsgemeinschaft Rock & Pop. Am Freitag spielen die erfolgreichen Finalbands früherer Jahre Kolor und Monoshoque sowie mehrere Singer-Songwriter unter freiem Himmel, am Samstag steht dann die Zwischenrunde des laufenden Wettbewerbs auf dem Programm, garniert von der Hauptgruppe Itchy Poopzkid. An beiden Tagen gibt es dort zudem ein Open-Air-Kino. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Vereine der Stadt. Nach einem Gottesdienst werden die verschiedensten Tanz- und Musikgruppen am Weindorf ihr Können zeigen.

Die Bereiche Rheinpromenade und Kurfürstliches Schloss werden zum Sommerfest in eine Flaniermeile mit Livemusik verwandelt: Auf verschiedenen Bühnen entlang des Rheins bis zur Talstation der Seilbahn erwarten die Besucher Auftritte von Musikern der verschiedensten Spielarten. Zu den Höhepunkten am Freitag gehören der Didgeridoospieler Tom Fronza und seine Analogue Birds, die am Schlossufer ab 15 Uhr ihre ganz eigene Synthese aus Drum ’n’ Bass, Dubstep, Dancehall und Weltmusik präsentieren. Wem das alles zu wild ist, der muss trotzdem nicht fernbleiben, da außerdem Bands der Stilarten Dixieland-Jazz, Sinti-Swing oder Mariachi an allen drei Tagen spielen werden.

Die erste Großveranstaltung im Rahmen des Sommerfests beginnt am Freitag um 18.30 Uhr am Deutschen Eck. Hauptattraktion – nach einer Coverband – sind die Kölner Mundart-Rocker von Brings, die vor ziemlich genau einem Jahr zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens stolze 50 000 Zuschauer ins Kölner Fußballstadion locken konnten und die auch am Mittelrhein über eine große Fangemeinde verfügen.

Ab 20 Uhr erwartet die Besucher dann im Schlossgarten eine echte Neuheit für Koblenz: die erste "Silent Disco" der Stadt. Das Konzept, das man bereits aus Hamburg und Berlin kennt, kommt nun an Rhein und Mosel an: Die Gäste bekommen während der Veranstaltung Kopfhörer aufgesetzt und tanzen zu Musik, die nur sie hören. Mit einer Fernsteuerung können die Nachtschwärmer dann zwischen zwei Empfangskanälen wechseln, die jeweils von einem DJ bespielt werden. In Koblenz gibt es Musik aus den 90ern und verrückte Remixes von Indierock und Electrostücken (auch als Mash-Up oder Bastard Pop bekannt).

Etwas beschaulicher beginnt der Samstag: Während sich ab 13 Uhr Kinder und Jugendliche auf der Wiese hinter dem Deutschen Eck der Frage widmen, wie man aus 400 Pappkartons eine Stadt bauen kann, messen sich ab 16 Uhr im Schlossgarten Dichter beim Koblenzer Poetry Slam. Aber noch während die ersten Poeten ihre selbst gedichteten Verse vortragen, nehmen am anderen Ende der Rheinanlagen, also am Deutschen Eck, ab 16 Uhr bereits DJs aus der ganzen Welt bei der "Rheinfeier" ihre Tätigkeit auf. Angekündigt haben sich unter anderem Heiko Gemein vom Funny Bunny Club sowie Felix da Housecat aus Chicago und Tocadisco aus Köln.

Auf dem Rhein stechen ab 20 Uhr die Koblenzer Komödianten Willi & Ernst mit zahlreichen Rentnerinnen auf einer Jacht zur Operation "Blaues Wunder" in See – die derzeit bei der Koblenz-Touristik und weiteren Vorverkaufsstellen für 5 Euro erhältlichen "Flammenstäbe" (tragbare Leuchtstäbe mit Batterie) sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Den Abschluss am Samstag stellt dann der eigentliche Höhepunkt von Rhein in Flammen dar: das Feuerwerk ab 23 Uhr. Und das ändert sich ausnahmsweise in diesem Jahr nicht: Auch diesmal werden verschiedenste Pyrotechniken den Nachthimmel an Rhein und Mosel erleuchten, die durch spezielle Musikbeiträge in einen eigenen kulturellen Zusammenhang gestellt werden, heißt es bei der Koblenz-Touristik.

Mit dem Gourmet- und Genussfestival und dem Kinder-Kultur-Programm erwarten Groß und Klein zudem mehrtägige Angebote im Bereich rund ums Deutsche Eck. Beim Genussfestival im Blumenhof sollen nicht nur profane Grundbedürfnisse befriedigt werden, die Besucher sollen vielmehr Teil einer "Genussgesellschaft" werden und zu jazzigen Klängen diverse kulinarische Spezialitäten an verschiedenen Ständen und auf der Terrasse des Restaurant Gerhards genießen. Auch das gehört schließlich zu einem Sommerfest.

Von unserem Mitarbeiter Michael Schiffner-Ritz