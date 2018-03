Koblenzer Polizei und Retter sind sich einig: Dieser "Zuch" war extrem entspannt

Aus unserem Archiv

Koblenz

So entspannt wie in diesem Jahr war der Rosenmontag in Koblenz selten. Bis 19 Uhr musste die Polizei gerade mal zwei Personen in Gewahrsam nehmen, weil diese Platzverweisen nicht nachkommen wollten, und ein betrunkener Jugendlicher musste nach Hause gebracht werden.