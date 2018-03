Koblenzer Freibad Oberwerth öffnet schon heute

Sonnenschein – auf ins Freibad! Die Stadt Koblenz öffnet das Freibad Oberwerth schon am heutigen Freitag, 25. Mai. Das gute Wetter hat die Verantwortlichen dazu gebracht, den Zeitplan um einen Tag vorzuziehen. Eigentlich sollte es erst am morgigen Samstag losgehen.

Das Freibad Oberwerth hat vom heutigen Freitag an geöffnet. Foto: Stadt Koblenz

Koblenz – Sonnenschein – auf ins Freibad! Die Stadt Koblenz öffnet das Freibad Oberwerth schon am heutigen Freitag, 25. Mai. Das gute Wetter hat die Verantwortlichen dazu gebracht, den Zeitplan um einen Tag vorzuziehen. Eigentlich sollte es erst am morgigen Samstag losgehen.

Die am Rhein gelegene Freizeitanlage mit ihren 30.000 Quadratmetern Liegewiesen bietet sowohl den Erholungssuchenden als auch den sportlich Interessierten ein reichhaltiges Angebot.

In den Wintermonaten wurden die 102 Meter der Großrutsche neu beschichtet, sie bietet mit ihrem Sicherheitsauslauf Rutschvergnügen der besonderen Art für die ganze Familie. Auch der FKK-Bereich wurde großzügig erweitert und mit neuen Sichtschutzelementen versehen, sodass die Nahtlosbräuner ungestört ihrem Sonnenbad frönen können.

Der im vergangenen Jahr neu eröffnete Bachlauf wurde neu begrünt und mit weiteren Sonnenschirmen bestückt.

Die Öffnungszeiten des Freibades sind täglich von 8 bis 20 Uhr. Die Restauration mit italienischer Küche sowie der Imbiss halten wie in jedem Jahr ein gut sortiertes Speise- und Getränkesortiment vor.

Das traditionelle Schwimmbadfest in Verbindung mit der Rutschbahnmeisterschaft findet in diesem Jahr am Sonntag, 17. Juni, unter Mitwirkung vieler Koblenzer Vereine statt.

Auch in diesem Jahr wird die Kevag an der Mozartstraße eine Bushaltestelle "Freibad Oberwerth" einrichten, sodass das Freibad gut ohne Pkw erreichbar ist.

Weitere Infos und Eintrittspreise unter www.koblenz.de