Koblenzer CSD: Bunte Parade, aber auch Kampf für wichtige Rechte

Sie war das bunte, fröhliche Gegenstück zum Aufmarsch der Rechten: Unter dem Motto „Bunt statt Braun“ demonstrierten am Samstagnachmittag mehr als 200 Homosexuelle und ihre Freunde in der Koblenzer Innenstadt für Toleranz und Gleichberechtigung und gegen neonazistisches Gedankengut – bei der ersten Parade zum Christopher Street Days (CSD).

Trotz glühender Hitze – es herrschten Temperaturen von mehr als 30 Grad im Schatten – wurde die farbenfrohe und stimmungsvolle Parade von sehr vielen Zuschauern am Wegesrand verfolgt. Der bunte Zug schlängelte sich vom Moselufer über den Entenpfuhl und die Viktoriastraße bis in die Schlossstraße, um von dort über die Hohenfelder Straße zum Münzplatz zu gehen, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Gerade in der Altstadt kam mitunter eine Stimmung auf, die ein bisschen an Karneval erinnerte.

Bei der Abschlusskundgebung betonte Irene Alt, rheinland-pfälzische Ministerin für Integration, Familie, Kinder, Jungend und Frauen, mit Blick auf die Demo der Rechtsradikalen, dass es unerträglich sei, dass es immer noch Gruppen in unserem Land gebe, die Hass säen. „Und umso wichtiger ist es, dass so viele Menschen zum CSD nach Koblenz gekommen sind, um für ein Klima der Offenheit und Toleranz zu demonstrieren“, sagte Irene Alt. Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig dankte allen Gegendemonstranten, die eindrucksvoll bewiesen hätten, dass Koblenz eine offene Stadt sei, die Intoleranz nicht dulde.

Innerhalb der Gemeinschaft der Schwulen und Lesben hatte es im Vorfeld des diesjährigen CSD wegen der Neonazis Solidaritätsaufrufe gegeben. „Gerade aus dem Kölner Raum sind sehr viele gekommen, um hier Flagge zu zeigen. Das war sehr wichtig“, sagt Wolfgang Wermter vom Vorstand des CSD-Fördervereins Koblenz. Und selbst aus Süddeutschland kamen Teilnehmer angereist. „Wir sind aus Ulm gekommen, als wir von der Nazidemo gehört haben“, sagt Rudolf von der Gruppe Taka no Shiro, deren Kostüme an japanische Mangacomics erinnerten.

Gelobt wurde allseits die Stimmung, die während der Parade in der Alt- und Innenstadt herrschte. „Es war wie in Köln, bloß in klein. Die Zuschauer haben sich mit uns gefreut, es gab überhaupt keine Pöbeleien“, berichtet Berta Deluxe aus Koblenz. Und auch der Bundestagsabgeordnete Josef Winkler (Bündnis 90/Die Grünen), der ebenfalls an der Parade teilnahm, war voll des Lobes ob der Atmosphäre: „Koblenz steht so ein CSD sehr gut zu Gesicht, denn es ist wichtig, dass Minderheiten für ihre rechte demonstrieren.“

Von unserem Mitarbeiter Peter Karges