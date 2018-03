Koblenzer bieten Neonazis die Stirn

Eine Stadt wehrt sich: Am Samstag sind Hunderte Koblenzer gegen eine Neonazi-Demonstration auf die Straße gegangen – viele Jugendliche, Eltern mit Kindern und Rentner. Trotz Hitze von gut 34 Grad. Zusätzlich feierten 200 Schwule, Lesben und Heterosexuelle in der Innenstadt den Christopher Street Day. Ihr Motto: "Bunt statt braun". Alle Demos verliefen friedlich.

Koblenz – Eine Stadt wehrt sich: Am Samstag sind Hunderte Koblenzer gegen eine Neonazi-Demonstration auf die Straße gegangen – viele Jugendliche, Eltern mit Kindern und Rentner. Trotz Hitze von gut 34 Grad. Die Polizei schätzt, dass die Gegendemonstrationen von DGB, BUND, Verdi und SPD insgesamt gut 700 Teilnehmer hatten. Der Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig geht von 2000 Teilnehmern aus. Zusätzlich feierten 200 Schwule, Lesben und Heterosexuelle in der Innenstadt den Christopher Street Day. Ihr Motto: "Bunt statt braun". Alle Demos verliefen friedlich.

Neonazi-Aufmarsch in Koblenz: Schnappschüsse des Protests 1 von 30 Nazi-Demo ist auf dem Rückmarsch. Ein Nazi brüllt: "Bambule! Randale! Rechtsradikale!" Die "Kameraden" unterbrechen ihn sofort. Foto: Rhein-Zeitung 2 von 30 Lieber bunt statt braun: Der Christopher Street Day in Koblenz. Foto: Tim Kosmetschke 3 von 30 Gegendemonstration am Landgericht. Foto: Doris Schneider 4 von 30 Neonazi-Trupp kurz vor dem Landgericht, angeführt von Christian Worch. Foto: Rhein-Zeitung 5 von 30 Am Reichensperger Platz. Die SPD-Demo ist ohrenbetäubend mit Trillerpfeifen und Geschrei. Foto: Doris Schneider 6 von 30 Am Clemensplatz. Nebenan am Mahnmal für Opfer der Nazis ist die SPD-Gegendemo. Foto: Doris Schneider 7 von 30 Gegen 14.30 Uhr am Schloss. Foto: Tim Kosmetschke 8 von 30 Nazis gehen an der Mainzer Straße auf die Gegendemo zu. Die brüllen: "Nazis raus!" Foto: Rhein-Zeitung 9 von 30 Der Nazi-Mob marschiert Richtung Koblenzer Schloss, vorne weg Anführer Christian Worch in rotem Hemd und schwarzem Hut. Foto: Rhein-Zeitung 10 von 30 Durch weitgehend ausgestorbene Straßen zogen die Neonazis. Sie selbst gaben ihre Zahl mit unter 200 an. Anegemeldet worden waren 200 bis 500. Foto: Sascha Ditscher 11 von 30 Die Neustadt ist nahezu menschenleer, bis auf die Gegendemonstranten von Verdi, die laut pfeifen. Foto: Doris Schneider 12 von 30 An jeder Einfallstraße bilden sich kleine Gegendemos. Foto: Doris Schneider 13 von 30 Rund 200 Demonstranten sind beim BUND. Foto: Doris Schneider 14 von 30 "Fundstück" auf der Straße. Foto: Doris Schneider 15 von 30 Fundstück in der Schlossstraße. Foto: Tim Kosmetschke 16 von 30 Kleine Gegendemo an der Südallee, nachdem der Neonazi-Zug gestartet ist: Anwohner macht laut Musik an und alle klatschen. Foto: Doris Schneider 17 von 30 Die Polizei hält Gegendemonstranten fern vom Weg der Neonazis. Foto: Doris Schneider 18 von 30 So sieht es in der Hohenzollernstraße aus, als der Neonazi-Zug beginnt. Foto: Doris Schneider 19 von 30 In der Schlossstraße, kurz vor Beginn der Verdi-Kundgebung. Foto: Tim Kosmetschke 20 von 30 Neonazis unter anderem aus Trier und Zweibrücken warten auf dem Bahnhofsvorplatz, bis der Nazi-Demo-Zug losmarschiert. Foto: Rhein-Zeitung 21 von 30 Django Reinhardt und Familie legen los. Die bekannte Musikerfamilie hat viele Lieben im KZ verloren – und bekennt sich doch lautstark zu ihrer deutschen Heimat. Foto: Doris Schneider 22 von 30 Ein TV-Mann wartet, bis ihm die Neonazis vor die Kamera marschieren. Am Rucksack hat er einen Helm hängen. Für den Notfall. Er ist erfahren, er weiß, dass bei derartigen Demos schnell mal Steine und Flaschen fliegen. Bei seiner letzten Demo bekam er eine Halbliterflasche gegen den Helm. Foto: Rhein-Zeitung 23 von 30 Am Hauptbahnhof gegen 12.10 Uhr. Foto: Doris Schneider 24 von 30 OB Hofmann-Göttig spricht gerade zu den Demonstranten. Foto: Rhein-Zeitung 25 von 30 Ein Polizist bewacht den noch leeren Bahnhofsvorplatz in Koblenz. Hier soll ab 12 Uhr die Nazi-Demo beginnen. Foto: Rhein-Zeitung 26 von 30 Neben den Mannschaftswagen waren auch zwei Wasserwerfer nach Koblenz gekommen. Foto: Sascha Ditscher 27 von 30 Die Bushaltestelle ist voller Polizeibusse. Sonst parken hier Linienbusse. Foto: Rhein-Zeitung 28 von 30 Eindeutige Botschaften an die Neonazis. Foto: Sascha Ditscher 29 von 30 Gegen 12 wird es voll auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Nazi-Demo soll bald beginnen. Foto: Doris Schneider » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der bundesweit bekannte Rechtsradikale Christian Worch hatte seit Wochen für den Nazi-Aufmarsch geworben – 200 Neonazis kamen schließlich nach Koblenz, vor allem aus Hessen, der Pfalz, Trier und dem Rheinland. Sie forderten Solidarität für die 26 "Kameraden", die ab heute vor dem Landgericht Koblenz stehen. Sie sollen Mitglieder oder Unterstützer der mutmaßlich kriminellen Vereinigung "Aktionsbüro Mittelrhein" gewesen sein. Sie haben laut Anklage Antifaschisten verprügelt, Linke ausspioniert und Hakenkreuze an Wände geschmiert.

Rund 1000 Polizisten aus mehreren Bundesländern waren in Koblenz im Einsatz. Sie hatten alles im Griff – trotzdem mussten sie sich von einigen Gegendemonstranten als "Nazi-Beschützer" beschimpfen lassen. Sie sprachen gegen 25 Personen Platzverweise aus, leiteten 13 Strafverfahren ein – eines gegen einen Gegendemonstranten, zwölf gegen Rechtsradikale, unter anderem wegen Verwendens von Nazi-Symbolen. Der Tag im Protokoll:

8 Uhr: Es ist noch fast kein Demonstrant zu sehen, aber die Polizei trifft bereits erste Vorbereitungen: Große Lkw verteilen Absperrgitter in der Innenstadt – entlang der Route der Nazi-Demo. So soll später ein Aufeinandertreffen der gegnerischen Gruppen verhindert werden. Viele Anwohner hängen an der Wegstrecke Plakate ins Fenster, die der BUND verteilt hat. "Nazis raus", steht darauf, und "Koblenz ist bunt, nicht braun".

11 Uhr: Die Spiegelfläche vor dem Hauptbahnhof, auf der die Neonazis demonstrieren wollen, ist noch fast menschenleer. Doch die Polizisten werden unruhiger, lassen niemanden mehr auf den Platz. Auf der anderen Seite des Vorplatzes, wo sonst Taxis und Autos parken, haben sich Hunderte Menschen versammelt. "Koblenz ist bunt" zeigt sich auch in der Menschenmenge: Da stehen Parteipolitiker neben Bürgern, die noch nie in ihrem Leben demonstriert haben. Ein 77-Jähriger schimpft: "Ich ertrag das braune Zeuch nicht mehr."

12 Uhr: Innenminister Roger Lewentz betritt die Rednerbühne. "Die Würde des Menschen ist unantastbar", zitiert er das Grundgesetz. "Da steht nichts von der ,Würde der Weißen‘ oder ,der Männer‘ oder ,der Heterosexuellen‘." Die Masse applaudiert.

13 Uhr: Die Neonazis marschieren auf den Bahnhofsvorplatz – die Gegendemonstranten auf der anderen Seite trommeln, pfeifen, kreischen. Immer wieder rufen sie: "Nazis raus! Nazis raus!" Viele Neonazis haben Glatzen oder Hitler-Scheitel, fast alle tragen T-Shirts mit rechtsextremen Parolen. Manche haben große Pflaster am Hals, an Armen oder Beinen – so wollen sie ihre Nazi-Tätowierungen vor der Polizei verbergen.

14.10 Uhr: Die Neonazis laufen los. Schnell werden ihre radikalen und undemokratischen Ziele klar. Sie skandieren etwa: "Nationaler Sozialismus jetzt!". Wo immer sie an einer Kreuzung vorbeikommen, schlägt ihnen Abneigung, Abscheu und Ekel entgegen. Die Gegendemonstranten schreien "Nazi-Schweine!" oder "Nazis raus aus unserer Stadt!". Ein Hausbewohner warnt auf einem Transparent: "Achtung: Viehwechsel!"

15 Uhr: Am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus berichtet Joachim Hennig vom Förderverein Mahnmal über Gräueltaten im Dritten Reich. Er zitiert den Schwur von Buchenwald, den 210 000 Gefangene ihren 51 000 von den Nazis ermordeten Kameraden widmeten. Währenddessen veranstalten die Neonazis am Landgericht ihre Abschlusskundgebung – und zeigen erneut ihre undemokratische Gesinnung. Ein Redner nennt das Grundgesetz eine "Witzesammlung" – die Gegendemonstranten versuchen, ihn mit Buh-Rufen zu übertönen. Das gilt auch für Safet Babic, Sprecher der rheinland-pfälzischen NPD, der sich mit den angeklagten Machern des "Aktionsbüros Mittelrhein" solidarisiert. Christian Worch beendet schließlich die Kundgebung. Die Gegendemonstranten schreien: "Halt die Fresse!" Eine Frau fassungslos: "Ich könnte kotzen!"

16.10 Uhr: Die Nazis sind zurück am Bahnhof. Der Spuk ist vorbei.

Von unseren Redakteuren Doris Schneider und Hartmut Wagner