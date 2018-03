Koblenzer Bauspielplatz: Kinder leben Traum vom Fliegen

Auf dem Bauspielplatz, den die Jugendkunstwerkstatt (Jukuwe) und das Jugendamt der Stadt auch in diesem Jahr wieder angelegt haben, gehen die Kinder in diesem Jahr in die Luft beziehungsweise schicken ihre selbst gemachten Konstruktionen gen Himmel. "Graf Zeppelin und seine Freunde" ist das Motto des Ferienangebots, bei dem mehr als 300 Kinder in drei Wochen den Traum vom Fliegen leben.

Koblenz – Vorbei an zusammengezimmerten Türmen und Hütten, an Kindern mit Schubkarren, Farbtöpfen oder Holzpaletten in der Hand geht es zur Experimentiergruppe. Die hat ihr Quartier ganz am Ende der Wiese ein Stück hinter der Sporthalle Oberwerth aufgeschlagen, unter einem großen Baum und mit viel freiem Grund drum herum. Das hat einen guten Grund: Die Experimentiergruppe schießt scharf – und wenn man nicht aufpasst, kann man auch mal eine Rakete an den Kopf bekommen.

Auf dem Bauspielplatz, den die Jugendkunstwerkstatt (Jukuwe) und das Jugendamt der Stadt auch in diesem Jahr wieder angelegt haben, gehen die Kinder in diesem Jahr in die Luft beziehungsweise schicken ihre selbst gemachten Konstruktionen gen Himmel. "Graf Zeppelin und seine Freunde" ist das Motto des Ferienangebots, bei dem mehr als 300 Kinder in drei Wochen den Traum vom Fliegen leben.

Eine der "Freundinnen" von Graf Zeppelin ist Rabea Rocket alias Henrietta Gerstenberger, die mit der Experimentiergruppe Raketen aus Wasserflaschen gebastelt hat, die über die Abschussrampen jetzt in den Himmel zischen. Die FSJlerin gehört zu dem 17-köpfigen Betreuerteam aus Erziehern, Studenten, Abiturienten und anderen Freiwilligen. Hinzu kommen einige Helfer unter 18: "Bis 14 waren die meisten als Teilnehmer dabei, jetzt machen sie im Helferteam mit", erzählt Jukuwe-Projektleiterin Ute Krummenauer.

Sie alle haben auf dem Bauspielplatz alle Hände voll zu tun: "Morgens wird an den Hütten gebaut, gesägt, gehämmert und getackert", erzählt Gerstenberger. Auf dem Gelände sind in den vergangenen Tagen unter anderem schon ein Cockpit, ein VIP-Bereich und eine Luftpost entstanden, ein Tower soll noch folgen. Die Kinder würden ihre Arbeit sehr ernst nehmen, erzählt Henrietta Gerstenberger: "Die Regel ist klar: Mit Werkzeug spielt man nicht."

Den Jukuwe-Leuten ist sehr wichtig, dass die Kinder auf dem Bauspielplatz frei arbeiten können – ihren Fähigkeiten entsprechend. Die "Anfänger", die zum ersten Mal dabei sind, dürfen zum Beispiel nicht gleich an die Säge, aber wer schon ein paar Mal da war und sich geschickt anstellt, arbeitet auch mit schwerem Werkzeug, erzählt Krummenauer. Dass da auch mal ein Hammer auf einem Daumen landet oder sich jemand an einem Nagel ratscht, ist klar, "aber wir sind notfallerprobt", sagt die Leiterin mit einem Lachen. Und die "Bauaufsicht" hat auf alle Konstruktionen ein Auge: "Da darf nichts wackeln, dann wird das sofort abgerissen."

Nach den Bauarbeiten ist für die 7- bis 14-Jährigen nachmittags "Kopfarbeit" angesagt: Die einen bauen Raketen, die anderen basteln Flugzeuge, Drachen, Segler und andere Flugobjekte. Wieder andere gestalten Windspiele oder nähen in der Nähwerkstatt die Ausstattung für die Fluggäste und die Crew – was die Freunde von Graf Zeppelin eben so brauchen.

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann