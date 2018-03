Koblenz: Unter dem Kaiser könnte ein Nazi hängen

Unter dem Reiterstandbild am Deutschen Eck könnte ein Nazi hängen – das stand zumindest auf einem riesigen Plakat, das die Satirepartei „Die Partei“ hier am Samstagnachmittag aufgehängt hatte. Mit der Aktion wollte die Gruppierung den Wahlkampf einleiten, wohl mit Blick auf die Kommunalwahl 2019.

Am Reiterstandbild am Deutschen Eck hing die Satirepartei „Die Partei“ am Samstag ein riesiges Plakat auf. Foto: Peter Karges

Das Plakat misst acht mal acht Meter und wurde aus eigenen Mitteln der Koblenzer Gruppe bezahlt und mit Kabelbindern festgemacht, sagte der Vorsitzende Sebastian Beuth. Demnächst soll es an den Brückenhäusern in Bad Kreuznach hängen und an der Porta Nigra in Trier. Am Sonntag war es bereits nicht mehr zu sehen.

Schon in der Vergangenheit hatte „Die Partei“ mit ziemlich umstrittenen Plakaten auf sich aufmerksam gemacht. In der vergangenen Karnevalssession hatte die Gruppe ein Plakat auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht, auf dem „Hier könnte ein Karnevalsprinz aus Koblenz hängen“ zu lesen war. Der Prinz hatte zuvor für Schlagzeilen gesorgt, weil er in einem Medley die Zeile „Deutschland, Deutschland über alles“ gesungen hatte.

Im Bundestagswahlkampf im Sommer 2017 hatte auf einem großen Aufsteller auf dem Mittelstreifen des Friedrich-Ebert-Rings ebenfalls „Hier könnte ein Nazi hängen“ gestanden, dieses und andere Plakate wurden beschmiert. sem