Koblenz soll auf Kosten für die OB-Pension sitzen bleiben: Ärger über das Land ist groß

Angesichts eines Schuldenbergs von 490 Millionen Euro, auf dem die Stadt Koblenz sitzt, könnte man denken, dass 700.000 Euro mehr oder weniger da auch nicht mehr viel ausmachen. Doch das ist nicht so.

Der frühere Ministerpräsident Kurt Beck (rechts) versetzte den damaligen Staatssekretär Joachim Hofmann-Göttig – hier bei der Eröffnungsfahrt der Seilbahn 2010 – in den einstweiligen Ruhestand. Außer finanziellen Vorteilen für den heutigen OB hat das vor allem finanzielle Nachteile für die Stadt Koblenz mit sich gebracht. Foto: Thomas Frey

Gerade bei den freiwilligen Leistungen muss die Stadt jeden Euro dreimal umdrehen, selbst um kleinste Investitionen wird gerungen – und auch deshalb ärgern sich die Fraktionen im Stadtrat maßlos darüber, dass die Stadt nun allein auf den Kosten für die Pension von Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig sitzen bleiben soll. Der finanzielle Schaden könnte rechnerisch 700.000 Euro betragen.

Hintergrund: Der frühere Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hatte seinen Parteifreund, den damaligen Kulturstaatssekretär Hofmann-Göttig, 2010 nur wenige Tage vor dessen Amtsantritt als OB in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das brachte ihm ein monatliches Ruhegehalt von knapp 1300 Euro zusätzlich zu seinem OB-Gehalt ein.

Zudem sparte das Land mit diesem Kniff 700.000 Euro, die es ansonsten der Stadt Koblenz als sogenannten Versorgungslastenteil für die später anfallende Pension hätte zahlen müssen. Nach einem vertraulichen Rechnungshofsbericht von 2013 hätte die Stadt einen Anspruch „auf Erstattung von Versorgungsanteilen in der Höhe von rund 700.000 Euro gegen das Land“ begründen können.

Mainz will keinen Ausgleich zahlen

Als dies publik wurde, war die Empörung in Koblenz groß, alle Ratsfraktionen außer der SPD stellten im Dezember einen gemeinsamen Antrag und forderten einen Ausgleich durch das Land, um den finanziellen Schaden von der Stadt abzuwenden. Doch da will Mainz nicht mitspielen: Die Staatskanzlei in Mainz verkündete kürzlich, dass es keine Grundlage für einen Schadensersatz für Koblenz gibt, und auch eine Zahlung aus Kulanzgründen sei ausgeschlossen.

Die Ratsfraktionen sind empört – selbst wenn diese Haltung rechtlich korrekt sein sollte. „Wenn die Anstand hätten, hätten sie zumindest den moralischen Fehler erkannt und versucht, den Schaden irgendwie auszugleichen“, sagt Torsten Schupp (FDP) – und sei es durch höhere Zuwendungen an anderer Stelle, etwa bei der Sanierung von Sportplätzen. Falls die Mehrkosten bei der Stadt hängen bleiben, „stürzt das Koblenz nicht in den Ruin, aber ich hätte lieber eine Schule, Kita oder einen Sportplatz saniert – etwas, wovon die Koblenzer Bürger etwas haben“.

Manfred Gniffke (FBG) fühlt sich hintergangen vom Land: „Das ist eine arrogante Art und Weise, mit einer Kommune umzugehen“, und das gerade deshalb, weil ansonsten immer von der Stadt verlangt wird zu sparen. Auch bei Marion Lipinski-Naumann (SPD) bleibt ein „Gefühl der Ungerechtigkeit“, für die Stadt gehe es um eine Menge Geld.

„Komischer Deal“ um das Ruhegeld

Hans-Peter Ackermann (Grüne) ärgert sich darüber, dass es überhaupt zu der Situation gekommen ist, die ja mit der umstrittenen Ruhegehaltsregelung für den OB zusammenhängt. Für Joachim Paul (AfD) ist dies ein „politisch fatales Signal“. Er spricht von einer „Genossenrente“ für einen Sozialdemokraten, für die Beck eine Extrabelastung der Stadt Koblenz in Kauf genommen habe. Und auch Anne Schumann-Dreyer (CDU) spricht von einem „komischen Deal“, der da gemacht wurde.

Einig sind sich alle Fraktionen darin, dass sie die Entscheidung nicht einfach akzeptieren wollen. „Auf keinen Fall werden wir das hinnehmen, sonst wird uns ja auch jede Ausgabe von 100 Euro vorgehalten“, ärgert sich Schumann-Dreyer.

Unisono betonen die Koblenzer Politiker, dass sie jetzt vor allem auf ein Rechtsgutachten bauen, das in Kürze erstellt wird und sich grundsätzlich mit der Frage beschäftigen soll, welche rechtlichen Schritte die Stadt einleiten kann, um vom Land Ausgleichszahlungen zu erhalten.

Stephan Wefelscheid (BIZ) hatte auf dieses Gutachten gedrängt, weil er davon ausgeht, dass die Ruhestandsregelung bei Hofmann-Göttigs missbräuchlich und eben nicht rechtmäßig eingesetzt wurde. „Die ganze Sache hat zwei Gewinner: Hofmann-Göttig, der kassiert hat, und das Land, das Pensionszahlungen spart.“ Wenn der Gutachter jetzt zu dem Schluss kommt, dass die Regelung nicht zurecht getroffen wurde, empfiehlt er der Stadt, eine Leistungsklage gegen das Land einzureichen und auf einer Ausgleichszahlung zu bestehen.

Aktuell steht die Stadt noch in abschließenden Verhandlungen mit einem Lehrstuhl, an dem das Gutachten erstellt werden soll. „Die Beauftragung steht unmittelbar bevor“, heißt es aus der Pressestelle. Wenn das Rechtsgutachten vorliegt, wird über das weitere Vorgehen entschieden.

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann