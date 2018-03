Koblenz schwitzt: Tipps für Ausflüge, die Abkühlung bieten

36 Grad – und es wird noch heißer: Seit ein paar Tagen ist es richtig Sommer geworden an Rhein und Mosel. Die Temperaturen sind gestiegen, und die Menschen in Koblenz und der Region ächzen schon. Wer der Sommerhitze zumindest für ein paar Stunden entfliehen möchte, muss nicht auf klimatisierte Räume ausweichen. Die Rheinland-Pfalz-Tourismus hat eine Liste mit Ausflugszielen zusammengestellt, die Abkühlung versprechen.

Foto: picture alliance / dpa

Kristallhöhle Kubach bei Weilburg an der Lahn: Unzählige Kristalle und Perltropfsteine schmücken den 350 Millionen Jahre alten Kalkstein in der imposanten Schauhöhle.

Traumschleifen durch die Schluchten des Hunsrücks: Drei zertifizierte Rundwanderwege führen durch die Baybachklamm, geprägt von rauschenden Wasserfällen, sumpfigen Auen und schroffen Schieferfelsen.

Wald- und wasserreiche Etappen des Westerwald-Steigs: Hinaus aus der Stadt und hinauf auf die luftigen, waldreichen Höhen der Mittelgebirge, wo es direkt einige Grad kühler ist. Einige Abschnitte des Westerwald-Steigs bieten sich mit langen Waldpassagen und Bademöglichkeiten an Bächen und Seen besonders für sommerlich-heiße Wandertage an. So führt zum Beispiel die vierte Etappe zwischen Rennerod und Westerburg häufig durch den Wald. Sie durchquert die wildromantische Holzbachschlucht und bietet an den Secker Weihern viele Möglichkeiten zum Sprung ins kühle Nass, empfehlen die Touristiker.

Nach Worms ins Wäldchen: Im Süden von Worms bietet der Stadtpark „Wäldchen“ einen großen Spielplatz, viele Spazierwege und einen schattigen Biergarten. Als großes Naherholungsgebiet schließt sich die Bürgerweide mit ihren großen Wiesen, dem Waldlehrpfad, Abenteuerspielplatz und Grillhütte an. Vom Trimm-Dich-Pfad über die Tennis- und Reitsportanlage bis zu Wegen, die ideal zum Radfahren und Inline-Skaten sind, finden Sportler ein großes Angebot. In der Bürgerweide liegt auch der Wormser Tiergarten mit Bauernhof, Exotenhaus und Affengehege.

Wasserspielplätze: Nicht nur Koblenz hat seit der Buga einen Wasserspielplatz – im Mainzer Volkspark gibt es neben vielen weiteren Attraktionen den Plitsch-Platsch-Platz. Eine Tour auf dem schattenreichen Maifeldradweg zwischen Münstermaifeld und Ochtendung, der auch durch kühle ehemalige Eisenbahntunnel führt, kann auf dem Wasserspielplatz in Mertloch kühl beendet werden. Die Landesgartenschau in Trier hat auf dem Petrisberg, hoch über der Stadt, gleich zwei besondere Spielplätze hinterlassen: Der Waldspielplatz liegt zwar nicht im Wald, aber im Schatten hoher Bäume und bietet viele Kletter- und Rutschmöglichkeiten, Hängebrücken und Netze. Der terrassenförmig angelegte Wasserspielplatz bietet Pumpen, Rinnsale und Wasserräder und sogar eine benachbarte Matschgrube.

Abtauchen im Badesee: Die Maare der Vulkaneifel bieten selbst im Hochwasser richtig kühles Wasser zum Schwimmen. Sieben Seen prägen die malerische Westerwälder Seenplatte, die sich als wellige Hochfläche zwischen dem Hachenburger Wald im Norden und dem Tal des Saynbachs im Süden erstreckt. Alle Seen wurden von Menschenhand geschaffen und sind teilweise durch Kanäle miteinander verbunden. Der Argenthaler Waldsee, der schönste naturbelassene Badesee im Hunsrück, wurde noch vor rund 85 Jahren als stellenweise über zehn Meter tiefe Tagebaugrube genutzt. Heute lädt der See im Sommer zum Baden ein. Das Restaurant mit großer Terrasse kann auch besucht werden.

Paddeln auf der Lahn: Mit 160 „paddelbaren“ Kilometern, ihrem naturnahen Verlauf und den kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten am Ufer zählt die Lahn zu einem der wasserwanderfreundlichsten Flüsse in Deutschland. Die Bäume und Sträucher der geschützten Auengebiete sorgen an heißen Tagen für Schatten. Zur kompletten Abkühlung hüpft man vom Boot aus einfach ins Wasser. Der ruhige Flusslauf mit geringem Schiffsverkehr und einfach zu bedienenden Schleusen ist auch für Familienausflüge gut geeignet. Einige Bootsverleihe bieten auch große Familienkanadier für zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern an, informiert die Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH.