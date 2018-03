Koblenz sagt Nein: Bürger zeigen Gesicht gegen Neonazis

2 von 20

... weder soziale Probleme in der Vergangenheit, noch eventuelle Probleme mit Integration in Jörg Lomberg, Bendorf: "Ich sage Nein zu Neonazis in Koblenz, weil weder die Gegenwart, noch die finanzielle Zukunft des sogenannten deutschen Volkes, durch dumpfen Hass auf Andersdenkende, Ausländer und Andersgläubige gelöst werden. Sag Nein!"