Koblenz & Region: Hochwasser tritt den Rückzug an

Langsam aber sicher ziehen sich Rhein und Mosel wieder in ihr Bett zurück. Und auch wenn jedes Hochwasser diverse Probleme und Einschränkungen mit sich bringt, war die Lage in den vergangenen Tagen wesentlich entspannter als bei den Fluten Anfang Januar. Das berichten nicht zuletzt die Feuerwehren in Koblenz und der Region. Das gilt im Übrigen auch für die Verkehrssituation in Vallendar.

Herrschten dort vor einigen Wochen noch chaotische Zustände auf den Straßen der Innenstadt, die als Umleitungsstrecke für die überflutete B 42 herhalten mussten, verlief diesmal alles geordneter. Das teilte VG-Bürgermeister Fred Pretz auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Es ging viel besser. Und die meisten Autofahrer waren auch dankbar, dass wir zu Stoßzeiten Präsenz gezeigt haben“, sagte Pretz. Dennoch, so betonte er, hagelte es auch diesmal vereinzelt wütende Worte bis hin zu persönlichen Beleidigungen in Richtung der Mitarbeiter vom Ordnungsamt.

Freie Fahrt auf der B 42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar könnten Autofahrer laut VG-Chef bereits ab Samstagnachmittag wieder haben. Je nachdem wie schnell das Wasser abläuft, wird die Strecke teilweise oder komplett nach Reinigungsmaßnahmen für den Verkehr freigegeben.

In Koblenz erwartete die Berufsfeuerwehr laut Pressemitteilung die Scheitelwelle am Rhein in den frühen Abendstunden des Freitags in einer Höhe von 6,80 bis 6,90 Meter. Bis Sonntag könnte der Pegel in Koblenz sogar bis unter die 6-Meter-Marke fallen, prognostizierte das Hochwassermeldezentrum in Mainz am Freitag in einer 48 Stunden Vorhersage. Ganz ähnlich soll es an der Mosel aussehen. Am Pegel in Cochem könnte der Wasserstand bereits im Laufe des Samstagnachmittags in Richtung 6 Meter absinken, sagte das Meldezentrum in Trier voraus.

Doch auch wenn die Tendenz fallend ist, rechnet die Koblenzer Feuerwehr mit länger anhaltenden hohen Wasserständen. Aus diesem Grund sollen auch die Hochwasserschutzmaßnahmen, wie die vollständig aufgebaute Schutzwand n den Stadtteilen Wallersheim, Neuendorf und Lützel, über das gesamte Wochenende hinweg aufrechterhalten bleiben.

Von unserem Redakteur Damian Morcinek