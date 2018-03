Koblenz: Darf man bald in der Öffentlichkeit grillen?

Auch wenn man es sich zurzeit nicht so wirklich vorstellen kann: In ein paar Monaten wird es wieder warm und sonnig sein in der Stadt, die Sommerabende werden lang – und spätestens dann werden auch wieder die Grills ausgepackt.

Seit Jahren schon darf man nicht mehr in den Rheinanlagen und an anderen öffentlichen Plätzen grillen, immer wieder wird dies aber wild getan – und gern auch der Abfall einfach liegen gelassen. Das könnte sich nun ändern. Foto: Ingo Schneider (Archiv)

Ein Problem, das sich dabei Jahr für Jahr stellt: In den Rheinanlagen und an anderen öffentlichen Plätzen ist das Grillen seit vielen Jahren verboten – doch hier könnte sich in Zukunft etwas ändern.

SPD und Grüne beantragten gemeinsam, dass die Stadt an geeigneten öffentlichen Stellen Grillplätze einrichtet – und der zuständige Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen „steht der Einrichtung von Grillplätzen oder Grillzonen in städtischen Parkanlagen positiv gegenüber“, teilt die Verwaltung mit. In diesem Jahr wird der Eigenbetrieb in die Planung und Prüfung einsteigen, 2019 könnten die Grillplätze dann Realität werden.

Der Bedarf ist jedenfalls da. „Vielen Koblenzer Bürgerinnen und Bürgern, die weder ein Eigenheim noch geeignete Terrassen oder Balkone besitzen, ist das Grillvergnügen in den Sommermonaten verwehrt“, schreiben SPD und Grüne in ihrer Antragsbegründung. 1999 trat die Gefahrenabwehrverordnung in Kraft, und seither darf am Rhein und an anderen öffentlichen Stellen in der Stadt nicht mehr gegrillt werden. Aber: Das Freizeitverhalten der Menschen hat sich geändert – und Grillen ist immer beliebter geworden.

Deshalb fordern die Fraktionen jetzt, den Koblenzern neue Angebote zu machen und offizielle Grillplätze auszuweisen. Der Aufwand dafür würde sich im Rahmen halten: Einige Quadratmeter müssten gepflastert, Mülleimer und Behälter zur Entsorgung der Grillplätze aufgestellt werden.

Dafür wäre auch eine geringe Nutzungsgebühr vertretbar, denkbar wäre zudem eine Onlinebuchung der Anlage. Geeignete Flächen wären für SPD und Grüne die Rheinanlagen in Höhe der Sportschule Oberwerth oder Uferbereiche in Lützel und Neuendorf.

Der Eigenbetrieb wird nun klären, welche Flächen geeignet sein könnten und wie die Finanzierung aussehen könnte. Auch Lärm- und Immissionsschutz, sanitäre Anlagen, Wasseranschlüsse, die Vereinbarkeit eines Grillplatzes mit der Gefahrenabwehrverordnung, Brandschutz, Kontrolle der Plätze, Reinigung und Müllbeseitigung sind Punkte, die vorab geprüft werden müssen. In diesem Jahr können mögliche Grillplätze dann nicht mehr gebaut werden, aber möglicherweise ab 2019.

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann