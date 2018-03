Kinderfest in der Konzertmuschel

Aus unserem Archiv

Koblenz

Zusammen mit den angekündigten frühlingshaften Temperaturen kehrt am Samstag auch Leben in der Konzertmuschel in den Rheinanlagen ein. Der Förderverein Rheinanlagen und das Koblenzer Bündnis für Familie laden zu dem Kinderfest "Unsere Kleinsten – Ganz groß!" ein.