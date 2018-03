Justizzentrum: Parkplätze für Behinderte am Eingang möglich?

Am Justizzentrum in Koblenz gibt es keine Parkplätze. Vor allem für Gehbehinderte ist dies ein Problem. Die ausgewiesenen Behindertenstellflächen liegen mehr als 240 Meter entfernt in der Tiefgarage am Schloss. Aber: Vielleicht könnten die Blumenbeete neben dem Eingang des Justizzentrums in Parkplätze umgewandelt werden? Diese Idee hat der Behindertenbeauftragte der Stadt, Joachim Seuling, im Gespräch mit unserer Zeitung geäußert. Wir haben nachgehört, ob dies möglich ist.

Das Justizzentrum hat keine Parkplätze am Gebäude. Behinderte müssen in der 240 Meter entfernt liegenden Tiefgarage parken.

Aus dem Justizministerium in Mainz heißt es, dass das Pflanzbeet in der Feuerwehrzufahrt liegt. Dort besteht unter anderem die Möglichkeit, im Notfall Leitern anzubringen, um Menschen aus den Obergeschossen zu bergen. Justizpressesprecher Christoph Burmeister betont: „Da die Justizbehörden lediglich Mieter des Justizzentrums sind, obläge eine mögliche Ausweisung eines Behindertenparkplatzes ohnehin der Eigentümerin des Objekts.“

Eigentümerin des Gebäudes und der Tiefgarage am Schloss ist die Provinzial Rheinland Versicherung. Aus ihrer Sicht besteht am Justizzentrum in Koblenz kein Handlungsbedarf. Pressesprecher Christoph Hartmann erklärt: „Die Landesbauordnung (1999), die für die Genehmigung 2009 gültig war, fordert Stellplätze in zumutbarer Entfernung.“ Diese wurden in der Schlossgarage ausgewiesen und genehmigt. Der Idee, die Pflanzbeete in Stellflächen umzuwandeln, steht die Provinzial skeptisch gegenüber. „Wegen des bislang fehlenden Bedarfs und gravierenden Sicherheitsaspekten erscheint dieser Vorschlag schwierig.“

Hartmann berichtet, dass das Justizzentrum erst eine Nachfrage nach einem Behindertenstellplatz erhalten hat. Zudem benötigt die Feuerwehr am Haus „Bewegungsfreiheit“ für Einsätze. „Es ist natürlich schon heute möglich, dass Autos durch die Passage fahren, am Zugang kurz halten und dort jemanden aussteigen lassen.“

Auch im Mainzer Justizministerium sieht man kein Problem. Sprecher Burmeister teilt mit: „Nach unseren Kenntnissen wurden alle baurechtlichen Auflagen – insbesondere auch die Ausweisung von Behindertenstellflächen in der Tiefgarage am Schloss – seitens der Eigentümerin erfüllt.“

Das neue Justizzentrum Koblenz war 2011 eingeweiht worden, und die für öffentliche Gebäude vorgeschriebenen Behindertenparkplätze wurden in der Tiefgarage am Schloss ausgewiesen: ein Fußweg von mehr als 240 Metern (die RZ berichtete). Die Frau eines Gehbehinderten meldete sich jetzt bei unserer Zeitung und meinte, dass der Weg viel zu weit für Gehbehinderte sei. Der Behindertenbeauftragte der Stadt wurde durch die RZ aufmerksam auf das Problem – und schlug die Umwandlung der Beete am Eingang vor.

