Jugendgangs in Koblenz: Jugendliche rauben Jugendliche aus – Polizei: Opfer sollen sich melden

Koblenz – Sie bedrohten, schlugen und schüchterten ein: Jetzt gelang es der Kripo Koblenz, Jugendliche verschiedener Gangs zu verhaften, die seit Oktober 2010 bei Raubüberfallen die Straßen für ihre Altergenossen unsicher machten.

Koblenz – Sie bedrohten, schlugen und schüchterten ein: Jetzt gelang es der Kripo Koblenz, Jugendliche verschiedener Gangs zu verhaften, die seit Oktober 2010 bei Raubüberfallen die Straßen für ihre Altergenossen unsicher machten.

Nach "langwieriger und teilweise akribischer Kleinarbeit", wie die Kripo Koblenz berichtete, konnten dieser Tage mehrere jugendliche oder heranwachsende Tatverdächtige ermittelt werden, die sich in mindestens zwei Gruppen bewegten und Angst und Schrecken unter Jugendlichen verbreiteten.

Die oft noch nicht oder erst vor kurzem volljährig gewordenen jungen Männer stehen im Verdacht, seit etwa Oktober 2010 zahlreiche Raubüberfälle auf den Straßen von Koblenz begangen zu haben. Ein 18-jähriger und ein 17-jähriger Koblenzer, die als Haupttäter gelten, wurden in Untersuchungshaft genommen. Es sind derzeit elf Fälle bekannt, die die Ermittler dieser Gruppierung zurechnen.

Jugendlliche mussten sogar per Bankcard Bargeld abheben

Sie gingen in allen Fällen ähnlich vor: In Kleingruppen von zwei bis vier Tätern bedrohten sie massiv ihr jugendliches Opfer und erzwangen die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen – zumeist Handys. Manchmal wurden die Betroffenen auch auf ihre Bankkarte angesprochen und mussten gemeinsam mit den Tätern zur Bank gehen und Geld abheben. In einem Fall wurde ein Jugendlicher, der sich weigerte, erheblich verprügelt.

"Wir finden dich!": Psychischer Druck sollte Anzeigen verhindern

Mit massiven Drohungen und Hinweisen im Sinne von „Wir finden Dich“ setzten die Räuber ihre Opfer zudem psychisch unter Druck, um sie von einer Anzeigenerstattung bei der Polizei abzuhalten.

Aufgrund dieser Drohungen und Einschüchterungsversuche geht die Kripo Koblenz davon aus, dass sich bisher noch nicht alle Geschädigten gemeldet und Anzeige erstattet haben.

Gerade diese jungen Menschen sollten sich nunmehr ermutigt fühlen, sich mit der Kripo Koblenz in Verbindung setzen – Tel.: 0261/103-2690.