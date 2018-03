Hochwasser stellt auch Pendler vor Probleme

Die Pegelstände an Rhein und Mosel steigen weiter an. Bis Freitagmorgen kann in Koblenz laut Vorhersage des Hochwassermeldezentrums Mainz ein Wasserstand über 7 Meter nicht ausgeschlossen werden. Das stellt nicht nur so manchen Anrainer vor Herausforderungen, sondern auch Pendler und andere Verkehrsteilnehmer. So müssen diese beispielsweise am Donnerstag damit rechnen, dass die B 42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar überflutet und gesperrt ist. Das zumindest teilte die Verbandsgemeinde Vallendar am Mittwochnachmittag mit. So manche Verwirrung rund um die Verkehrssituation in Vallendar dürfte es aber bereits zuvor gegeben haben.

Bereits seit Dienstagmorgen hängen auf der A 48 Hinweisschilder auf ein Hochwasser in Vallendar. Dort aber ist die Lage zu diesem Zeitpunkt noch mehr als ruhig, das Wasser noch meterweit von der Fahrbahn der Bundesstraße 42 entfernt. Ein Umstand, der Bürgermeister Fred Pretz so gar nicht passt. Seine Befürchtung: Wenn Autofahrer solche Hinweis zu Zeiten ohne Einschränkungen lesen, nehmen sie diese im Ernstfall gar nicht mehr wahr. Deshalb hat der VG-Chef auch beim zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) angeregt, die Hinweistafeln insofern zu ändern, dass sie die Verkehrsteilnehmer erst auf einen konkrete Sperrung der B 42 in Vallendar hinweisen.

Nach Auskunft des LBM basiert das frühzeitige Aufhängen der Hinweisschilder auf den Prognosen des Hochwassermeldedienstes. „Aus organisatorischen Gründen ist es nicht machbar, erst bei Eintreten des entsprechenden Falles Hinweisschilder aufzustellen“, betont LBM-Sprecherin Birgit Küppers. Ein Vorabhinweis sei insofern sinnvoll, so Küppers weiter, wenn man davon ausgeht, dass sich die Verkehrsteilnehmer auch an die Hinweise halten und frühzeitig eine Umfahrung wählen. „Ein Durchfahrtsverbot wird von der jeweiligen Straßenmeisterei erst dann verhängt, wenn der besagte Streckenabschnitt beispielsweise durch Hochwasser überflutet ist“, betont Küppers. Dennoch: Auch ohne Wasser auf der Fahrbahn wusste so mancher Autofahrer bereits am frühen Mittwochnachmittag nicht, ob er die Ortsdurchfahrt Vallendar noch passieren kann. Denn aus Richtung Bendorf war der Name Koblenz auf allen Verkehrsschildern mit einem roten X verhangen worden.

Weniger Sorgen um den Verkehr als vielmehr um das Hochwasser selbst hat man sich gestern in Weißenthurm gemacht. So wurde in der ufernahen Becherstraße ein sogenannter Quickdamm errichtet, der mit Wasser gefüllt wird und den dortigen Kreuzungsbereich sowie die Häuser vor der Flut schützen soll. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde wollen sich zudem von heute an verstärkt um die Sorgen der Anrainer kümmern, heißt es auf RZ-Nachfrage.

In Koblenz hat die Berufsfeuerwehr in den betroffenen Bereichen in Kesselheim und Pfaffendorf am Mittwoch bereits mit dem Aufbau einiger Stege begonnen. Ob der Aufbau des dritten Teilabschnittes der Hochwasserschutzwand erforderlich wird, entscheidet sich im Laufe des heutigen Vormittag. Bürger, die Sandsäcke zur Hochwasserabwehr benötigen, können diese laut Feuerwehr vom heutigen Donnerstagvormittag an im Koblenzer Hafen auf dem Gelände der Firma Zieglowski kostenfrei abholen.

In den Moselgemeinden musste die Feuerwehr glücklicherweise bislang noch keine Maßnahmen treffen, berichtet der stellvertretende Wehrleiter der VG Rhein-Mosel. „Aber alles befindet sich in Bereitschaft“, betont Andreas Griebel. Am Mittwochabend stand der Pegel in Cochem bei 6,10 Meter. Für den heutigen Donnerstag rechnet das Hochwassermeldezentrum Mosel in Trier bereits mit einem Wasserstand von bis zu 6,60 Meter.

Von unserem Redakteur Damian Morcinek