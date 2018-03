Hochwasser: Pendler müssen B 42 in Vallendar umfahren

Auch am Montagvormittag wird es für Pendler kein Durchkommen in der Vallendarer Ortsdurchfahrt der B42 geben. Zu weit hat sich das Hochwasser über die Fahrbahnen erstreckt. Vor allem Lkw-Fahrer müssen sich weiträumig umorientieren, denn für sie gibt es keine Umleitung durch die Vallendarer Innenstadt, teilt die Polizei mit. Wie es aussieht, wenn Autofahrer Umleitungshinweise missachten und Absperrungen umfahren, zeigte sich am Wochenende.

„Land unter“ in Vallendar: Das Hochwasser überschwemmte die B 42. Foto: Winfried Scholz

Weil die B 42 in Vallendar in beiden Richtungen wegen Überflutung gesperrt war, kam es dort insbesondere am Samstag zu teilweise chaotischen Verkehrsverhältnissen. Uneinsichtige und oft auch rücksichtslose Autofahrer ignorierten die Durchfahrtsverbotsschilder und glaubten, irgendwo in der engen Innenstadt einen Schleichweg zu finden, um von Koblenz in Richtung Bendorf oder umgekehrt zu gelangen. Im Stadtzentrum wurde entgegen den Einbahnstraßen gefahren, und oftmals ging es weder vorwärts noch rückwärts. Sogar im Höhenstadtteil Gumschlag waren die Straßen verstopft, weil die Schleichrouten über die Wirtschaftswege rund um den Wüstenhof abgesperrt waren.

„Nicht auszudenken, wenn in dieser Situation Rettungsfahrzeuge schnell hätten durchkommen müssen“, machte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar, Fred Pretz, bei der Lagebesprechung am Sonntagmorgen die durch uneinsichtige Autofahrer entstehenden Gefahren deutlich. Insbesondere die Mitarbeiter vom Ordnungsamt hatten alle Hände voll zu tun. Sie waren an neuralgischen Punkten postiert, um den Verkehr irgendwie am Laufen zu halten. So tauchten zum Beispiel in der Innenstadt 40-Tonner-Lkw mit Anhängern auf, und auf Weitersburger Wirtschaftswegen wurden die Absperrungen über die Felder einfach umfahren. Ordnungsamtsleiter Peter Gruschinski, der selbst regennass im Einsatz war, berichtete im RZ-Gespräch: „Oft wurden wir beschimpft, oder man fuhr mit dem Auto ganz dicht an uns heran.“ Gruschinski betonte: „Eine Berechtigung, über die missliche Lage zu klagen, haben Leute, deren Wohnung oder Anwesen überflutet ist. Aber nicht Autofahrer, die im Trockenen sitzend wegen einer Ausnahmesituation eine Viertelstunde Umweg in Kauf nehmen müssen.“ Fred Pretz erklärte: „Unser vorrangiges Ziel war es, weiter den Binnenverkehr zu ermöglichen und den Durchgangsverkehr aus Vallendar rauszuhalten.“

Ansonsten war die Hochwasserlage in der Region einigermaßen unproblematisch. Vor allem, weil die zunächst prognostizierten Anstiege des Rheins deutlich geringer ausfielen. „Wir haben alles im Griff“, erklärte der Wehrleiter der VG Weißenthurm, Arnd Lenarz, am Sonntagnachmittag. Insgesamt waren dort 85 Kräfte im Einsatz. Alle waren über eine WhatsApp-Gruppe in Kontakt. In der Lagebesprechung am Samstag hatte Lenarz noch betont: „Wir bereiten uns auf die momentan höchste Prognose vor.“ So wurden etwa in der Weißenthurmer Becherstraße von Feuerwehr und Bauhof die schwimmenden Stege errichtet. Lenarz erklärte: „Die hat der frühere Bauhofleiter Peter Fasel entwickelt.“ Stadtbürgermeister Gerd Heim erläuterte: „Damit können wir den Zugang zu den beiden Hotels am Rhein und weiterer Häuser ermöglichen.“

In Kaltenengers verteilte die Feuerwehr in der Rheinuferstraße Sandsäcke. In der Lagebesprechung waren die zuständigen VG-Mitarbeiter und alle Wehrführer aus der VG versammelt. „Die Bassenheimer kennen höchstens Schmelzwasser“, scherzte einer in der Runde. Doch Arnd Lenarz betonte: „Wir sind eine Feuerwehr, und die Zusammenarbeit klappt vorbildlich.“ So füllten etwa die Kameraden aus Mülheim-Kärlich und Bassenheim einige Tausend Sandsäcke. Die Kettiger sorgten neben dem Weißenthurmer AWO-Seniorenheim für die Verpflegung.

Auch in Vallendar meisterten die Einsatzkräfte die Lage souverän. Der Bauhof sorgte für die Absperrungen und entsprechenden Schilder innerhalb der Stadt und errichtete in der Markstraße einen Steg. In Niederwerth sorgte die Feuerwehr für den Stegebau. Tagsüber war die Feuerwehreinsatzzentrale durchgehend besetzt.

Bereits im Blick hatte der VG-Chef am Sonntag den Berufsverkehr am Montagmorgen, weil dann die B 42 immer noch gesperrt sein wird. Pretz betonte: „Wir werden ab halb sechs vor Ort sein.“ Die Ortsdurchfahrt Vallendar (B 42) soll zumindest bis Montagmittag gesperrt sein. Der Bus in Richtung Koblenz fährt für die Dauer der Sperrung in Vallendar Nord vor der Esso-Tankstelle ab.

