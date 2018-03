Hochwasser lähmt Verkehr – Feuerwehr baut Schutzwand auf

Wesentlich langsamer als erwartet hat das Wasser des Rheins am Donnerstagmorgen die B 42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar überflutet. Während Pendler und andere Verkehrsteilnehmer vor 9 Uhr noch problemlos die Bundesstraße passieren konnten, ging danach zumindest in Richtung Koblenz nichts mehr – jedenfalls für die meisten.

Hochwasser in Koblenz und der Region 1 von 15 Die B 42 in Vallendar ist für den Verkehr gesperrt. Foto: Damian Morcinek 2 von 15 Wer in Richtung Koblenz möchte muss Umwege in Kauf nehmen. Foto: Damian Morcinek 3 von 15 Nichts geht mehr auf der B 42 in Vallendar. Foto: Damian Morcinek 4 von 15 Umleitungsschilder und Straßensperren beherrschen das Bild. Foto: Damian Morcinek 5 von 15 Wo sonst der Verkehr fließt steht das Wasser. Foto: Damian Morcinek 6 von 15 Der Parkplatz an der B 42 ist bereits überschwemmt. Foto: Damian Morcinek 7 von 15 Auch in der Unterführung zur Insel Niederwerth steht bereits das Wasser. Foto: Damian Morcinek 8 von 15 Autofahrer in Vallendar müssen in diesen Tagen Geduld mitbringen. Foto: Damian Morcinek 9 von 15 Auf der Insel Niederwerth sind die Anwohner gerüstet. Foto: Damian Morcinek 10 von 15 Rhein und Mosel machen sich rund um Koblenz breit. Dort wo die Bäume jetzt im Wasser stehen verbringen sonst Camper ihren Urlaub. Foto: Damian Morcinek 11 von 15 Noch ist die Spitze vom Deutschen Eck auszumachen. Doch bei weiter steigenden Pegelständen wird sie bald wieder überflutet sein. Foto: Damian Morcinek 12 von 15 Die Hochwasserschutzwand in Neuendorf hält. Und schützt die Anwohner. Foto: Damian Morcinek 13 von 15 Spielen kann man auf den Wiesen in Kaltnengers schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Foto: Damian Morcinek 14 von 15 Der Rhein macht sich auch hier immer breiter. Foto: Damian Morcinek » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Denn wie so oft bei Hochwasser suchten sich uneinsichtige Autofahrer dennoch eigenen Wege. Und das nicht nur am Rhein, sondern auch an der Mosel.

Auch wenn die braune Brühe bis zur Fahrertür und höher stand, wurden abgesperrte Straßen in Vallendar passiert. Ein SUV, so berichtet die Polizei – die gemeinsam mit dem Ordnungsamt damit beschäftigt war, Lkw aus der Innenstadt raus zu halten – bahnte sich seinen Weg verbotenerweise über die Gehwege entlang der B 42. Ähnliches berichtet die Polizei Brodenbach von der Mosel. So wurden in Kobern-Gondorf innerhalb einer halben Stunde 15 gebührenpflichtige Verwarnungen an Autofahrer ausgesprochen, die die Absperrung im Bereich der überflutet Unterführung an der Abfahrt der B 416 missachtet haben. Ob dies noch weitere Autofahrer getan haben, sieht die Polizei vermutlich, wenn das Wasser wieder ablaufen ist, dann nämlich liegen dort oft verlorene Kennzeichen – beim Hochwasser Anfang Januar sammelte die Polizei allein in der Unterführung Winningen acht davon ein.

Im Allgemeinen beschreiben Wehren und Polizei in Koblenz und der Region die gestrige Hochwasserlage aber als ruhig. Angesichts der prognostizierten Pegelstände für den heutigen Freitag – am Rhein am Pegel Koblenz bis zu 7,13 Meter und an der Mosel am Pegel Cochem bis zu 6,55 Meter, Tendenz jeweils steigend – hatte sich die Koblenzer Feuerwehr gestern dazu entschieden, den dritten Abschnitt der Hochwasserschutzwand in den Stadtteilen Lützel und Neuendorf gemeinsam mit den städtischen Ämtern aufzubauen. Zwar rechnet die Berufsfeuerwehr laut Pressemitteilung in der Nacht von Freitag auf Samstag nur noch mir rund 7,05 Meter am Pegel Koblenz erwartet. Entwarnung kann sie aufgrund der Niederschläge im Moseleinzugsgebiet aber nicht geben.

Hochwasserschutzwand: Der dritte Teil wird wieder aufgebaut 1 von 12 Da steht sie wieder, die Hochwasserschutzwand. Foto: Andreas Egenolf 2 von 12 Aufgrund weiter steigender Pegelstände hat die Feuerwehr am Donnerstag auch den dritten Teil der Hochwasserschutzwand wieder aufgebaut. Foto: Andreas Egenolf 3 von 12 Der Aufbau beginnt immer am Leinpfad Richtung Wallersheim – nicht, weil der Rhein dort am schnellsten überschwappt, sondern weil der Pfad nur dann befahren werden kann, wenn rundum noch alles trocken ist. Für den Aufbau der Abschnitte 1 (Leinpfad) und 2 (Höhe Am Ufer Neuendorf) muss man je acht Stunden mit etwa 30 bis 35 Personen rechnen, für den Abschnitt 3 (Richtung Lützel) etwa vier Stunden mit rund 16 Personen. Foto: Andreas Egenolf 4 von 12 Die Mauer selbst ist knapp 3,8 Kilometer lang, auf etwa 700 Metern Länge wird sie mit mobilen Elementen erhöht. Foto: Andreas Egenolf 5 von 12 Während die stationäre Wand aus Beton ist, zum Teil mit Natursteinverblendung, besteht die mobile Wand aus Aluminium. Foto: Andreas Egenolf 6 von 12 Das Gros der Arbeiten fand unter der Erde statt. So wurden Bohrpfähle gesetzt, die aneinandergelegt 35 Kilometer lang sind. Dafür wurden rund 20.000 Kubikmeter Beton verbraucht. Foto: Andreas Egenolf 7 von 12 Es wurden Spundwände bis auf den Fels gerammt, die aus 3000 Tonnen Stahl bestehen, sodass das Wasser nicht durchkann. Foto: Andreas Egenolf 8 von 12 Das mobile Schutzsystem besteht aus 304 Bodendichtungen, 286 vertikalen Aluminiumstützen, in die horizontal 2832 Aluminiumdammbalken eingelegt werden können. Foto: Andreas Egenolf 9 von 12 Drainagen mit Durchmessern von 80 bis 120 Zentimetern schützen außerdem, und in zwei Pumpwerken arbeiten insgesamt zwölf Pumpen, die 6000 Liter Wasser pro Sekunde in Rhein und Mosel zurückpumpen können. Foto: Andreas Egenolf 10 von 12 Das Material lagert in Containern in einer Halle im Industriegebiet. Foto: Andreas Egenolf 11 von 12 Die Böden sind vom jüngsten Hochwasser von vor drei Wochen noch gesättigt und können kaum etwas aufnehmen. Foto: Andreas Egenolf » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Und so können vom Hochwasser betroffene Bürger aus dem Koblenzer Stadtgebiet nach wie vor kostenlos gefüllte Sandsäcke im Rheinhafen bei der Firma Zieglowski abholen. Zudem, so die Koblenzer Feuerwehr weiter, wird von 8 Uhr am heutigen Freitagmorgen ein Bürgertelefon für dringende Fälle unter der Nummer 0261/404 048 000 geschaltet. Die bereits bestehenden Sperrungen im Bereich des Peter-Altmeier-Ufers und den Parkplätzen am Deutschen Eck gelten weiterhin. Das Hochwasser dort hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Wie die EVM mitteilt, wird die Linie 1 bei Überflutung des Peter-Altmeier-Ufers nur verkürzt bis zur Haltestelle „Stadttheater/Schloss” betrieben. Wegen der überfluteten B 42 in Vallendar wird die Linie 7 ab der Haltestelle „Untere Rheinstraße“ in Höhr-Grenzhausen über die A 48/B 42 zur Haltestelle „Vallendar Nord“ umgeleitet. Die Haltestellen zwischen „Untere Rheinstraße“ und „Vallendar Bahnhof“ können nicht angefahren werden. Die Busse der Linie 8 fahren vom Koblenzer Hauptbahnhof über die Haltestellen „Christuskirche“, „Zentralplatz/Forum“ über die B 9 und A 48 nach Vallendar zur Haltestelle „Vallendar Nord”. Hier ist der Umstieg zwischen den Linien 7 und 8 möglich. Zudem werden Pendelbusse auf der Linie 8 eingesetzt. Mehr Infos unter www.evm-verkehr.de Damian Morcinek