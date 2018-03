Hochwasser am Rhein: Pegelstände sinken, Probleme bleiben

Die Hochwasserlage am Rhein hat sich am Montag in der Region schrittweise entspannt. Während der Scheitel am Morgen gegen 7 Uhr mit 7,53 Meter am Pegel Koblenz erreicht war, nahm der Wasserstand hiernach zentimeterweise ab. Um 18 Uhr lag der Wasserstand bei 7,43 Meter. Der fallende Trend soll sich die nächsten Tage zwar fortsetzen, doch die Folgen werden noch mehrere Tage zu spüren sein.

Hochwasser in den Rheindörfern 1 von 19 Das Hochwasser hat auch zahlreiche Gärten am Rhein heimgesucht wie hier in St. Sebastian. Foto: Andreas Egenolf 2 von 19 Das aktuelle Hochwasser ist noch lange nicht so schlimm wie das Jahrhunderthochwasser an Weihnachten 1993 wie dieses Hochwassermarke aus St. Sebastian zeigt. Foto: Andreas Egenolf 3 von 19 Wo sonst Autos Gas geben, machen sich derzeit unter anderem die Möwen zwischen Kaltenengers und Urmitz breit. Foto: Andreas Egenolf 4 von 19 In dieser Garage in Kaltenengers kann zurzeit kein Auto parken, weil sie bis obenhin mit Wasser vollgelaufen ist. Foto: Andreas Egenolf 5 von 19 Kein Durchkommen ist derzeit in vielen Gässchen in Kaltenengers am Rhein. Foto: Andreas Egenolf 6 von 19 Das Hochwasser hat in den Rheingemeinden auch viel Treibholz angeschwemmt. Foto: Andreas Egenolf 7 von 19 Nur mit Gummistiefeln kommen die unmittelbaren Rheinanlieger derzeit zu ihren Häusern in Kaltenengers. Foto: Andreas Egenolf 8 von 19 Dieses biblische Szenario gibt es derzeit in Kaltenengers zu sehen, wo die Arche Noah am Kinderspielplatz am Rhein im Wasser steht. Foto: Andreas Egenolf 9 von 19 Eines der wenigen trockenen Plätzchen am Rhein konnte dieser Mann ergattern, der in Kaltenengers das Hochwasser begutachtet. Foto: Andreas Egenolf 10 von 19 An spielen ist derzeit auf diesem Kinderspielplatz am Rhein bei Kaltenengers nicht zu denken. Foto: Andreas Egenolf 11 von 19 Auch in Kaltenengers reichte das Rheinwasser am Montag soweit das Auge reicht. Foto: Damian Morcinek 12 von 19 Deutlich breiter bahnt sich der Rhein rund um die Engerser Eisenbahnbrücke derzeit seinen Weg. Foto: Damian Morcinek 13 von 19 Seit Samstag steht die B 42 bei Vallendar unter Wasser. Das Hochwasser hat die Bundesstraße fest im Griff und das wird wohl noch ein paar Tage so bleiben. Foto: Amelie Kohn 14 von 19 Seit Samstag steht die B 42 bei Vallendar unter Wasser. Das Hochwasser hat die Bundesstraße fest im Griff und das wird wohl noch ein paar Tage so bleiben. 15 von 19 Seit Samstag steht die B 42 bei Vallendar unter Wasser. Das Hochwasser hat die Bundesstraße fest im Griff und das wird wohl noch ein paar Tage so bleiben. 16 von 19 Seit Samstag steht die B 42 bei Vallendar unter Wasser. Das Hochwasser hat die Bundesstraße fest im Griff und das wird wohl noch ein paar Tage so bleiben. 17 von 19 Seit Samstag steht die B 42 bei Vallendar unter Wasser. Das Hochwasser hat die Bundesstraße fest im Griff und das wird wohl noch ein paar Tage so bleiben. 18 von 19 Seit Samstag steht die B 42 bei Vallendar unter Wasser. Das Hochwasser hat die Bundesstraße fest im Griff und das wird wohl noch ein paar Tage so bleiben. » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

So beispielsweise auf der Bundesstraße 42 in Vallendar. Die gute Nachricht: Anders als befürchtet, ist das große Verkehrschaos in der Hochschulstadt am Rhein am Montagmorgen ausgeblieben. „Es ist reibungsloser abgelaufen als zu vermuten war“, erklärte Verbandsgemeindebürgermeister Fred Pretz auf Nachfrage unserer Zeitung. Durch die hochwasserbedingte Sperrung der Bundesstraße 42 auf Höhe der neuen Stadthalle in Vallendar war es am Wochenende zu teilweise chaotischen Situationen in den Straßen der Stadt gekommen. Trotz Sperrungen und Durchfahrtsverbotsschildern versuchten Autofahrer Schleichwege zu finden, die dabei sogar durch den Höhenstadtteil Gumschlag führten. Am Montag waren daher unter anderem Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei im Einsatz, um ein erneutes Chaos zu vermeiden. Diese Präsenz brachte größtenteils auch den beabsichtigten Erfolg. „Es gibt allerdings Leute, die sich auch davon nicht abhalten lassen“, sagt Fred Pretz. Laut des VG-Chefs wird sich erst einmal an dem aktuellen Zustand auch nichts ändern, denn die B 42 bleibt voraussichtlich auch noch am Dienstag gesperrt. Am Mittwoch sollen schließlich Reinigungsarbeiten erfolgen, ehe die Straße im Laufe des Tages wieder nach und nach freigeben wird – vorausgesetzt das Hochwasser hat sich bis dahin von der Fahrbahn zurückgezogen.

In der Stadthalle Vallendar liefen im Laufe des gestrigen Montags unterdessen Reinigungs- und Aufräumarbeiten. „Der große Kelch ging an uns vorüber“, berichtet Hallenmanager Volker Jauch. Lediglich sechs Zentimeter Wasser drangen in die Tiefgarage des Neubaus ein. Größere Probleme bereitete das Hochwasser da schon im Bendorfer Stadtteil Mülhofen. Ein Hauptkabel der Telekom wurde durch das Wasser beschädigt, rund Tausend Kunden in Engers und Mülhofen sind betroffen. Frühestens Mittwochabend kann die Störung behoben werden. Bis dahin soll laut Telekomangaben ein Provisorium herhalten.

Auf der anderen Rheinseite in Kaltenengers hat sich das Wasser unterdessen im Laufe des Tages sichtbar in Richtung Flussbett zurückgezogen. Nichtsdestotrotz ist es noch zu früh für Aufräum- und Reinigungsarbeiten, da beispielsweise in der Rheinuferstraße das Wasser nach den Worten von Ortsbürgermeister Jürgen Karbach noch teilweise bis zu 70 Zentimetern an und in den Häusern steht. Zudem sind in anderen Bereichen des Ortes ganze Garagen komplett unter Wasser. „Wir werden Kaltenengers nie ganz hochwasserfrei kriegen“, erklärt Karbach, der die Arbeit von Feuerwehr und Einsatzleitung lobt. „Das war ein eingespieltes Team. Da lief alles reibungslos.“ Auch die Informationsbroschüre, die im Vorfeld des Hochwassers an die Einwohner verteilt wurde, und eine entsprechende Versammlung hätten ihre Wirkung gezeigt.

Kein Verständnis hat Jürgen Karbach unterdessen für die vielen Hochwassertouristen, die sich in den vergangenen Tagen nicht nur in Kaltenengers selbst ein Bild von der Lage machen wollten. „Die Unvernunft wird teilweise von Außen hereingetragen“, findet Karbach. Gleich mehrfach war dieser Tage zu beobachten, dass Absperrungen einfach umgangen wurden, Schilder um- oder weggeworfen wurden. „Es muss doch nicht sein“, zeigt auch Arnd Lenarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Weißenthurm, kein Verständnis für das Verhalten der Schaulustigen. „Die Leute, die vom Hochwasser betroffen sind, sind ohnehin schon genug geschädigt. Da muss so etwas nicht sein“, sagt Lenarz. Er selbst sei dazu übergegangen die „Katastrophentouristen“ wie er sie nennt, direkt anzusprechen.

Insgesamt ist Lenarz mit der Arbeit der Kameraden bisher zufrieden. In den nächsten Tagen „ist erst einmal warten angesagt“, erklärt der Wehrleiter. Der Personaleinsatz sei massiv zurückgefahren worden, zudem wurden erste Stege zurückgebaut. Je nachdem, wie sich das Wasser zurückzieht, soll am Dienstag mit ersten Reinigungsarbeiten begonnen werden. „Ich gehe davon aus, dass wir die komplette Woche im Einsatz sein werden“, sagt Lenarz. Andreas Egenolf