Güterumschlag: Ergebnisse der Häfen können sich trotz sinkender Mengen sehen lassen

Einen deutlichen Rückgang im Güterverkehr der Binnenschifffahrt in Rheinland-Pfalz verzeichnet das Statistische Landesamt in Bad Ems. Laut des vor Kurzem veröffentlichen Bericht wurden in den Häfen des Landes in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 2,1 Millionen Tonnen beziehungsweise 12,1 Prozent weniger Güter umgeschlagen als im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2016. Für Panik in den Häfen der Region um Koblenz sorgt das Ergebnis aber nicht. Und das aus gutem Grund.

Die Gütermengen sinken – aber nicht überall. Foto: Sascha Ditscher

Denn die bloßen Zahlen erzählen nur einen Teil der Wahrheit, wie das Beispiel Bendorf zeigt. Der vom Güterumschlag her viertgrößte Hafen des Landes weist zwar für die ersten neun Monaten des Jahres 2017 ein Minus von 8,7 Prozent aus. Dass die Zahlen aber nicht ganz so gut sein würden wie im Rekordjahr 2016 war laut Markus Stock, dem Geschäftsführer der Bendorfer Umschlag- und Speditionsgesellschaft, aber zu erwarten: „Wir wussten, dass es schwer werden würde, noch mal so ein tolles Jahr hinzukriegen.“

Umso mehr, weil der Start ins Jahr 2017 wegen des anhaltenden Niedrigwassers alles andere als gut verlief. Ein Minus von 23 Prozent hielt das Statistische Landesamt für das erste Quartal fest. Der Wert von minus 8,7 Prozent für die ersten neun Monate dokumentiert also auch, dass es gelungen ist, den Verlust zum Teil wieder gutzumachen. Laut Stock, der natürlich schon über die Zahlen seiner Gesellschaft für das letzte Quartal verfügt, setzte sich dieser Trend auch weiter fort. „Aufs Jahr gerechnet liegen wir etwa 60.000 Tonnen unter dem Ergebnis von 2016“, so Stock. Durchaus möglich also, dass sich das prozentuale Minus im Jahresbericht des Statistischen Landesamt noch mal verkleinern wird.

„Wir sind insgesamt nicht unzufrieden“, sagt Stock. Dass es letztlich nicht ganz so gut lief wie 2016 macht Stock nicht nur am Niedrigwasser fest, sondern auch daran, dass ein Großkunde wegen der Revision eines Werkes geringere Mengen benötigte als üblich.

Überaus positiv schneidet der Andernacher Rheinhafen in der Dreivierteljahresbilanz ab: Als einziger rheinland-pfälzischer Hafen legte dieser beim Güterverkehr in den ersten neun Geschäftsmonaten 2017 im Vergleich zum Vorjahr zu – um 11,2 Prozent. Doch ganz unkommentiert stehen bleiben kann auch diese Zahl nicht. Denn laut den zuständigen Stadtwerken hinkt der Vergleich mit 2016 etwas, weil in den Vorjahren die gemeldeten Containertonnagen nicht im vollen Umfang in die Statistik eingingen.

Die Stadtwerke selbst erfassten im Zeitraum von Jahresbeginn bis zum 30. September 2017 sogar einen leichten Rückgang von 2,44 Prozent – wohl auch bedingt durch das Niedrigwasser. Momentan geht man bei den Stadtwerken davon aus, die negativen Zahlen bis Ende 2017 noch aufholen und insgesamt mit einer schwarzen Null abschließen zu können.

Der Koblenzer Hafen liegt mit einem Minus von 0,5 Prozent auf Vorjahreskurs. Im Vergleich zu Andernach und Bendorf handelt es sich aber auch um einen kleinen Hafen. Vom Güterumschlag her ist er sogar der kleinste im Land. Der größte rheinland-pfälzische Hafen ist auch für das schlechte Landesergebnis verantwortlich. Denn laut dem Statistischen Landesamt litt der Hafen in Ludwigshafen 2017 noch unter den Nachwirkungen des Großbrandes im Nordhafen im Herbst 2016 sowie unter dem Niedrigwasser. Trotz eines Rückgangs von 30,2 Prozent im Vergleich zu 2016 machen die in Ludwigshafen umgeschlagenen Güter immer noch knapp ein Viertel der Gesamtmenge in allen rheinland-pfälzischen Häfen aus.

Martina Koch und Volker Schmidt