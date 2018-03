Grundschule Kärlich ist für den Unterricht gesperrt

Aus unserem Archiv

Mülheim-Kärlich – Die Christophorus-Grundschule in Kärlich kann bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen nicht mehr für den Schulbetrieb genutzt werden. Ein Gutachten hat ergeben, dass das Fundament in Teilen statisch instabil ist. Die Grundschüler werden deshalb nach dem Ende der Schulferien vorübergehend in mobilen Klassenzimmern untergebracht.