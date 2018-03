Gondeln ohne Schlangestehen

Am Buga-Eröffnungswochenende vor einem Jahr zog sich die Menschenlange zeitweise bis zum Deutschen Eck – zum Seilbahn-Saisonstart im Jahr eins nach der Bundesgartenschau hielt sich der Andrang am Samstag dagegen in Grenzen. Zwar schwebte fast keine der Gondeln unbesetzt hinauf zur Festung Ehrenbreitstein. Großes Gedränge gab es jedoch (noch) nicht.

"Alles ganz entspannt", meinte eine Doppelmayr-Mitarbeiterin am Samstagmorgen an der Talstation. Dort standen nicht nur Besitzer einer alten Buga-Dauerkarte an den Kassenhäuschen (mit der ausgedienten Buga-Dauerkarte gibt es bis zum 31. März täglich so viele Gratis-Tickets, wie man wünscht). Auch einige Touristen nutzten am Wochenende das Angebot, bei frühlingshaftem Sonnenschein über den Rhein zu schweben – und die Festung ganz neu zu entdecken. (agh)