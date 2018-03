Gericht kassiert Verbot: Neonazis dürfen durch Koblenz marschieren

Aus unserem Archiv

Koblenz

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat dem Verbot der Neonazi-Demonstration durch die Stadt eine Abfuhr erteilt: In dem neunseitigen Beschlusstext wird die Verbotsverfügung der Stadt regelrecht auseinandergenommen. Der Beschluss, der unserer Zeitung vorliegt, wurde am Montag gefasst und ging am Dienstag bei der Stadt und dem Anmelder der rechtsextremen Demo, Christian Worch, ein.