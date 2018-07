Die Linienführung für EVM-Busse im Stadtgebiet könnte sehr oft besser sein. Keiner weiß das besser als die Bürger, die auf dem früheren Karthäuserhofgelände wohnen. Vor allem in der Rüsternallee, der Karl-Härle-Straße und im Karthäuserhofweg klagen Anwohner über Lärmbelästigungen und Gefahrenmomente durch Busse – besonders in den Kernzeiten, in denen der RheinMoselCampus angedient wird. Ursprünglich sollte ein Wendeplatz Abhilfe schaffen. Doch der lässt weiter auf sich warten. Der Grund: die geplante Abspaltung des EVM-Verkehrsbetriebs und dessen Linien.

„Der Bau des Wendeplatzes ist grundsätzlich Sache der Stadt“, sagt Jürgen Czielinski. Der Geschäftsführer der EVM Verkehrs GmbH würde gern einen schnellen Baubeginn für den auf der Karthause durchaus umstrittenen ...

Lesezeit für diesen Artikel (719 Wörter): 3 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.