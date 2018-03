Gedenktag: In Koblenz an Opfer der NS-Diktatur erinnert

Tausende Frauen, Männer und Kinder aus Koblenz und der Region sind während der NS-Diktatur verfolgt, drangsaliert und ermordet worden. An das Schicksal von 22 Verfolgten erinnerten Schüler der Lützeler Hans-Zulliger-Schule bei einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal am Reichenspergerplatz

Schüler der Hans-Zulliger-Schule hefteten Biografien von Opfern des NS-Regimes sowie eine weiße Rose an die Stäbe des Mahnmals. Foto: Sascha Ditscher

Erinnert wurde unter anderem an das SPD-Stadtratsmitglied Maria Detzel, die im März 1933 den Mut hatte, im Stadtrat gegen die Verleihung der Ehrenbürgerrechte an Adolf Hitler zu stimmen. Eine andere Kurzbiografie erinnerte an Wilhelm Rott, der Anfang der 30er- Jahre in Lay einen „Bund gegen den Faschismus“ gründete. Diese und weitere 20 Biografien hefteten die Schüler zusammen mit einer weißen Rose an das Mahnmal.

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung vor dem Mahnmal, an der rund 100 Personen teilnahmen, fand in der Citykirche am Jesuitenplatz noch eine Gedenkfeier statt. Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig erläuterte, dass man zurzeit mit dem Land und der jüdischen Kultusgemeinde in Gesprächen sei, um eine Örtlichkeit für eine neue Synagoge in der Stadt zu finden. Die ehemalige Synagoge in Koblenz, den Bürresheimer Hof am Florinsmarkt, hatten die Nazis in der Pogromnacht im November 1938 verwüstet. Seit Ende der 40er-Jahre nutzt die jüdische Gemeinde die Trauerhalle am jüdischen Friedhof im Rauental als Synagoge. Dass eine Synagoge an einem Friedhof liegt, entspricht allerdings keineswegs der jüdischen Tradition.

Außerdem hob der OB in seiner Rede hervor, dass das weitere friedliche Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen eine zentrale Bedeutung für die Zukunft dieser Stadt habe. Rund ein Drittel aller Koblenzer haben ausländische Wurzeln. Joachim Hennig vom Förderverein Mahnmal warnte mit Blick auf die frühen 30er-Jahre vor dem heutigen Rechtspopulismus. „Wer in der Demokratie schläft, der wacht in einer Diktatur auf“, sagte Hennig.

Mit der Gedenkfeier in der Citykirche wurde die Ausstellung „Un-er-setz-bar“ eröffnet. Sie porträtiert auf Schautafeln die Lebens- und Leidensgeschichten von Verfolgten des NS-Regimes. Ein Porträt ist der heutigen Koblenzerin Sintezza Waltraud Reinhardt gewidmet. Die Ausstellung ist mit Ausnahme der Gottesdienstzeiten bis zum 15. Februar täglich von 9 bis 11.30 Uhr sowie von 13 bis 19 Uhr zu sehen.

Von unserem Mitarbeiter Peter Karges