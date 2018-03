Gauklerfest-Finale 2012: Die Echse motzt sich zum Sieg

Sie hatte schon beim Urknall einen Platz in der Reihe, ließ sich von der Evolution den Lebensmut nicht nehmen und gründete mit Aristoteles das erste Theater der Welt: Jetzt darf sich die Echse, zum Leben erweckt vom Berliner Puppenspieler Michael Hatzius, auch noch über den Koblenzer Kleinkunstpreis freuen. Sie gewann das Gauklerfest-Finale 2012 souverän.

Koblenz – Nett ist sie ja nicht, diese Echse. Miesepetrig, sarkastisch, kein angenehmer Zeitgenosse – aber ungemein witzig. Koblenz jubelt der plappernden Amphibie zu, lacht während des Gauklerfests über ihre absurden Geschichten und bösen Kommentare. Am Wochenende posaunte die Echse ihre bissige Sicht auf die Welt mehrfach in ebendiese hinaus, war auf der Bühne am Jesuitenplatz zu sehen, am Samstagabend in der Gauklergala und obendrein im großen Finale am Sonntag.

Ein wechselwarmer Querulant

Ein strammes Programm für die Echse, der Puppenspieler Michael Hatzius Wort, Gestik und Geist verleiht. Dies gelingt dem Berliner auf solch flüssige Weise, dass er und die auf seinen Beinen hockende Handpuppe eins zu werden scheinen: Im Scheinwerferlicht der Bühne zählt einzig der wechselwarme Querulant, Hatzius nimmt sich völlig zurück. Dank seiner feinen Technik erscheint das knarzige Reptil faszinierend agil und eigenständig, wenn es vor sich hin stänkert, über das Ohrensausen nach dem Urknall spricht und darüber, wie es die Zellteilung manuell in Schwung gebracht hat.

Und bei all dem Gezeter bleibt auch das Publikum nicht verschont: "Ich glaub, ich hab Tinnitus auf den Augen: Ich seh nur Pfeifen." Die Zuschauer, 1200 sind es, grölen vor Lachen. Nach diesem Auftritt ist klar, wer am Ende des Abends den Kleinkunstpreis der Stadt Koblenz entgegennimmt: Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig überreicht ihn an Michael Hatzius.

Sieben Künstler hatten während des Finales um diese Auszeichnung gewetteifert. Sie alle waren der Jury während des Festivals mit ihren Beiträgen positiv aufgefallen.

Auf Platz zwei landet mit Jeff Hess (USA) ein klassischer Spaßmacher der Straße: Er brettert, mit Fliegerhaube auf dem Kopf und einem Lenker in der Hand, auf einem imaginären Motorrad durch die Zuschauerreihen. Er spielt Tischtennis ohne Ball, dafür aber in Zeitlupe. Urkomisch sind seine Grimassen, wenn er Bewegungsabläufe karikiert – und witzig ist es, wie er einzelne Zuschauer für seine Nummer einspannt, schließlich braucht er einen Sportskameraden.

Platz drei sichert sich Alakazam aus Australien mit seiner unfassbaren Körperbeherrschung. Dieser Mann muss Knochen aus Kautschuk haben, er windet sich durch die Rahmen von Squash- und Tennisschlägern, zwängt den Körper durch einen Toilettensitz und behält bei allem sein breites Grinsen. Ein atemberaubender Beitrag.

Amüsant gerät der rasante Auftritt von Naked Lunch: Das Duo aus Irland und den USA tritt als französische Chaosköche auf, die in all dem Trubel irgendwann nackt auf der Bühne stehen, die kritischen Stellen mit Pfannen bedeckend. Die aber machen sie sich gegenseitig streitig, gut abgestimmt, versteht sich. Da blitzt vereinzelt eine Pobacke hervor, ansonsten bleibt die Nummer jugendfrei.

Helfried fordert: Esst Haustiere

Victoria Lapidus liefert eine komödiantisch angehauchte Hula-Hoop-Show: Das Vollweib lässt die Ringe zu Mamboklängen kreisen und kreiert schöne Bilder. Spröder vom Typ her ist da Kabarettist Helfried aus Österreich. Im braunen Anzug, den Verkniffenen gebend, sinniert er über neue Gebietsaufteilungen für Österreich. Seine Tafelzeichnung dazu ähnelt später einem Penis, was etwas abgeschmackt ist. Zu Höchstform läuft er aber kurz darauf auf, wenn er dafür plädiert, jahrelang gemästete Haustiere zu verspeisen – "da weiß man wenigstens, wo das Fleisch herkommt."

Ohne große Worte kommt Hiltoff aus Spanien aus. Der Straßenkünstler brabbelt und zischt lieber vor sich hin und macht mit Gesten klar, was er will – unter anderem ein durch die Luft geschleudertes Ei mit einer schüsselartigen Konstruktion auf dem Kopf auffangen. Der Zufall – oder vielmehr Mario aus dem Publikum – machen die Nummer gleich noch einmal lustiger: Der auf die Bühne geholte Zuschauer stampft so fest auf ein Katapult auf, dass das Ei hoch in die Luft schnellt und an einem Scheinwerfer zerplatzt. Viel zu fangen ist da nicht mehr. Hiltoff selbst bekommt sich vor Lachen kaum noch ein. Überhaupt ist das Finale zum Gauklerfest ein großer Spaß, dem Rosemie Warth als schwäbelnde Moderatorin mit ihrer charmant-schrulligen Art den letzten Schliff gibt.

Von unserer Redakteurin Anke Hoffmann