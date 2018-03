Gasalarm: Geschäfte wegen beschädigter Leitung geräumt

Koblenz-Lützel – Zum Glück blieb es bei dem Schreck: Am Dienstagmorgen ist bei Bauarbeiten neben dem Norma-Markt in der Andernacher Straße eine Gasleitung beschädigt worden.

Gasalarm in Lützel: Die Feuerwehr rückte aus. Foto: Doris Schneider

Doch schon rund 30 Minuten später meldet die Feuerwehr: Alles in Ordnung, die Läden können wieder öffnen. "Freigemessen" heißt das im Fachjargon: Es ist kein Gas mehr nachzuweisen.

Gegen 8.30 Uhr Uhr hat einer der Arbeiter eine Abstützung herausgezogen, die am Wochenende in der Baustelle errichtet worden war. Dass seinerzeit mit dem Holzpflock eine Gasleitung angebohrt worden war, konnte er nicht wissen. "Und da hat man es sofort gerochen", sagt ein Kollege: Gas entweicht.

Doch es ist zum Glück nur ein normaler Hausanschluss, keine große Leitung. Nur unmittelbar an der Austrittstelle besteht Explosionsgefahr, wird die Feuerwehr später feststellen. Die Arbeiter reagieren besonnen. Einer informiert sofort die Feuerwehr, andere alarmieren die Beschäftigten in den angrenzenden Geschäften, der Bäckerei, dem Getränkemarkt, dem Kiosk, dem Norma-Markt. "Wir sind sofort durch die Gänge und haben die Kunden rausgescheucht", berichten Olga Betger und Helena Reck, Mitarbeiterinnen des Norma-Marktes noch sichtlich aufgeregt.

Die Feuerwehr rückt mit 21 Leuten an, so Brandamtmann Olaf Becker. Auch ein Rettungswagen ist vorsorglich dabei, doch er muss zum Glück niemanden retten. Die Feuerwehrleute treiben den Holzpflock zunächst wieder in die Gasleitung. Kurz vor 9 Uhr ist ein Trupp der EVM an Ort und Stelle. Der Regler wird geschlossen, die Gasleitung ist damit erst einmal dicht. Bis zum Nachmittag ist der Schaden wieder behoben und die Bauarbeiten können fortgesetzt werden.

Von unserer Redakteurin Doris Schneider