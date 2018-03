Fusion: Die neue VG Rhein-Mosel ist jetzt offiziell besiegelt

Jetzt ist es offiziell besiegelt: Ganz unspektakulär und ohne viel Brimborium haben der Rhenser Verbandsgemeindebürgermeister Helmut Schreiber und sein Amtskollege Bruno Seibeld von der Untermosel am Montag im großen Sitzungssaal der Verwaltung in Rhens den Fusionsvertrag ihrer beiden Verbandsgemeinden (VG) unterschrieben.

Helmut Schreiber (links) und Bruno Seibeld haben am gestrigen Montag gestern den Fusionsvertrag unterschrieben. Foto: Annette Hoppen

Hatten die beiden zittrige Hände, waren sie nervös? "Nein, das ist hier nur noch Formsache", meinte Schreiber, als er seine Unterschrift unter das Vertragswerk setzte. Auch Seibeld war die Ruhe selbst: "Alles Wichtige wurde ja in den Verhandlungen vorab geklärt." Diese, so betonten beide Bürgermeister, seien absolut harmonisch und auf Augenhöhe verlaufen. "Es ist nicht so, dass hier die große VG die kleine, also die Untermosel nun Rhens schluckt", meint Schreiber. Seibeld verriet indes, dass er in den Gemeinden der Untermosel mit mehr Widerstand gegen die Fusion gerechnet habe. Der blieb womöglich aus, weil Kobern-Gondorf Verwaltungssitz der neuen VG Rhein-Mosel werden wird. Allerdings erhält Rhens eine Außenstelle, in der alle Bürgerdienste angeboten werden.

Vollzogen wird die Fusion zum 1. Juli 2014. Dann wird sich auch entscheiden, wer Chef der neuen Verbandsgemeinde wird, weil zu diesem Zeitpunkt die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz anstehen. Ob sie sich um den Posten bewerben werden, ließen Seibeld und Schreiber bei der Vertragsunterzeichnung offen.

Von unserer Mitarbeiterin Annette Hoppen