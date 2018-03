Für Luxushotel im Koblenzer Hof sieht es derzeit eher schlecht aus

Für ein Fünf-Sterne-Hotel im Koblenzer Hof sieht es zurzeit eher schlecht aus. Beim Besuch von Verteidigungsminister Thomas de Maizière in Koblenz am Dienstag war auch die Zukunft des baufälligen Sitzes des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) ein Thema. Dabei zeigte sich: Es ist komplett unklar, ob auch das sogenannte Behördenhaus, in dem noch die BWB-Führung sitzt, geräumt wird.

In den vom Rhein aus gesehen rechten Teil des BWB-Sitzes will die Bundeswehr keinen Cent mehr stecken. Ob aber der gesamte Gebäudekomplex geräumt wird und damit Platz für ein Luxushotel macht, ist offen. Foto: Reinhard Kallenbach

Koblenz – Für ein Fünf-Sterne-Hotel im Koblenzer Hof sieht es zurzeit eher schlecht aus. Beim Besuch von Verteidigungsminister Thomas de Maizière in Koblenz am Dienstag war auch die Zukunft des baufälligen Sitzes des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) ein Thema. Dabei zeigte sich: Es ist komplett unklar, ob auch das sogenannte Behördenhaus, in dem noch die BWB-Führung sitzt, geräumt wird. Und nur in dem kompletten Gebäude – dem baufälligen und dem noch genutzten Teil – könnte ein Luxushotel entstehen, sagte Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig.

Klar ist zumindest: "Der Bund beabsichtigt nicht, in der Liegenschaft noch irgendeine Form von Investition zu tätigen", sagte der OB. Das heißt: Zumindest in den baufälligen Teil des Gebäudekomplexes, der im vergangenen Dezember evakuiert wurde, wird das BWB nie wieder einziehen – in den Teil also, in dem sich früher das Hotel Koblenzer Hof befand. "Und was ein Hotel war, kann wieder ein Hotel werden", sagte Hofmann-Göttig.

Falls nur in diesem Teil ein Hotel eingerichtet werden kann, wäre dies allerdings eher im "Drei- bis Vier-Sterne-Segment" anzusiedeln, so der OB. Für ein Luxushotel mit Wellnessbereich und Co. würde der Platz hier nicht ausreichen. Aber noch hoffen Hofmann-Göttig und der Bundestagsabgeordnete Michael Fuchs, die das Hotelprojekt gemeinsam vorantreiben wollen, auf ein anderes Szenario, das zumindest noch nicht vom Tisch ist: den Ausstieg der Bundeswehr aus dem gesamten Komplex. Voraussichtlich 2018 will die Bundeswehr ihre Liegenschaft am Konrad-Adenauer-Ufer ohnehin räumen. "Es kann nicht sein, dass der geräumte Teil des Gebäudes bis dahin sechs Jahre leersteht", betonte Fuchs. Er will sich dafür einsetzen, dass zumindest dieser Teil möglichst bald freigegeben wird.

De Maizière sagte zu, dass die weitere Nutzung des Gebäudes am Rhein überprüft und Gutachten erstellt werden. Eine Frage ist etwa, ob die beiden Gebäudeteile überhaupt voneinander getrennt werden könnten. Zum anderen muss geklärt werden, wie viel Platz die Bundeswehr nach der Reform für die Mitarbeiter braucht. Fuchs und Hofmann-Göttig gehen davon aus, dass ein Ergebnis noch in diesem Jahr vorliegt. "Von dieser Entscheidung hängt dann der weitere Weg ab", erklärte der OB.

Fest geplant ist bereits ein Gespräch mit dem Chef der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Wenn der Bund das Gebäude freigibt, soll das Projekt zunächst im Stadtrat diskutiert werden, dann führt die Stadt eine Markterkundung durch und sucht nach einem Investor und Betreiber für das Hotel. Bislang gibt es einige allgemeine Interessenbekundungen, die aber noch relativ vage sind, berichtete Hofmann-Göttig. Eine städtische Finanzierung ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann