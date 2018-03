Der Führerschein bedeutet Freiheit. Doch gerade für Senioren ist das Autofahren im Alter nicht selten mit Stress und sogar Ängsten verbunden. Auch aus diesem Grund geben ältere Menschen im Landkreis Mayen-Koblenz sowie in der Stadt Koblenz jedes Jahr – wenn auch schweren Herzens – freiwillig ihren Führerschein ab. Um Senioren diese Entscheidung leichter zu machen, hat die Stadt Biberach (Baden-Württemberg) eine Aktion ins Leben gerufen, bei der Autofahrer ab 65 Jahren ihren Führerschein gegen eine einmalige Jahreskarte für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eintauschen können. Mit Erfolg: 103 hochbetagte Menschen haben bereits Gebrauch davon gemacht. Wäre ein solches Modell auch im Kreis MYK und in Koblenz denkbar, und wie gut kommen Senioren in unserer Region im Straßenverkehr zurecht? Die RZ hat nachgefragt.

Im oberschwäbischen Biberach sind die meisten Teilnehmer der Tauschaktion im Alter zwischen Ende 70 und Ende 80. „Diejenigen, die sich dazu entscheiden, ihren Führerschein freiwillig abzugeben, machen das bewusst, weil ...

Lesezeit für diesen Artikel (835 Wörter): 3 Minuten, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.