Frühling im Januar: In Koblenz grünt und blüht es an allen Ecken

Dass eigentlich tiefster Winter ist, darauf kommt man nicht unbedingt, wenn man in diesem Januar durch die Stadt spaziert. Bei milden Temperaturen grünt und sprießt es schon seit Wochen an allen Ecken und Ende.

Nein, dieses Foto wurde nicht im vergangenen März gemacht, sondern am Donnerstag. Dieser Baum am Friedrich-Ebert-Ring blüht jetzt schon. Foto: Sascha Ditscher

Bäume treiben aus, Narzissen und andere Frühlingsblumen streben aus der Erde, manche Blumen haben kaum aufgehört zu blühen. Seit 40 Jahren ist Winfried Mathy nun Gärtner – aber so etwas, das hat der Leiter der Stadtgärtnerei erst einmal zuvor erlebt.

„So extrem wie dieses Jahr war es bislang nur im letzten Winter“, sagt Mathy. Die eigentlich kalte Jahreszeit war damals genauso mild wie zurzeit, die Natur läutete ebenfalls ungewöhnlich früh das Frühjahr ein – und als es dann im April überraschend doch noch mal frostig wurde, nahmen die jungen Triebe solchen Schaden, dass die Obst- und Weinernte im vergangenen Jahr deutlich geringer ausfiel und auch so manche Pflanze nicht mehr richtig blühen wollte.

Diese Gefahr droht auch jetzt, denn trotz grauen Himmels und ausdauernden Regens ist der Frühling schon im vollen Gange, wenn man sich die Vegetation anschaut. „Die Kirschen sind kurz vorm Aufbrechen, man sieht schon die Blütenfarbe in den Knospen“, sagt der Gärtnermeister. Der Rasen hat bereits angefangen zu wachsen, die Gänseblümchen blühen, Zwiebelpflanzen wie Narzissen zeigen ihr erstes Grün – also ungefähr das, was man sonst eher vom März kennt.

Stadtgärtner Winfried Mathy zeigt die Knospen eines Baums am Friedrich-Ebert-Ring. Foto: Stephanie Mersmann

Grund für die Naturverwirrung: Laut Mathy gab es bei uns bislang nur zwei echte Frosttage, „da hat die Natur keine so lange Ruhephase wie sonst im Winter“. Selbst wenn es keinen Frost mehr geben sollte, könnte das dazu führen, dass in diesem Frühling so manche Pflanze nicht blüht: „Zwiebeln, die im Herbst neu gepflanzt wurden, brauchen den Frost, sonst blühen sie weniger.“

Der Stadtgärtner selbst glaubt aber, dass es durchaus noch mal frieren könnte in diesem Winter – und je nachdem, wann der Frost kommt, schadet das den Knospen und jungen Pflanzen mehr oder weniger. „Jetzt wäre es noch okay“, sagt Mathy, wenn Bäume oder Blumen aber erst einmal Blüten tragen, „dann frieren die als Erstes kaputt“. Viele Pflanzen erholen sich dann zwar noch mal von den Schäden, brauchen aber unterem Strich deutlich länger, bis sie blühen, und sehen zum Teil auch etwas kümmerlich aus.

Etwas tun gegen mögliche Schäden können die Stadtgärtner nicht, sagt Mathy, dafür sind die Flächen einfach zu groß, um die sich diese kümmern müssen. „Zu Hause kann man aber ein Vlies über einzelne Bäume oder Beete legen“, rät er. Und: Auch wenn es jetzt schon warm ist, sollte man nicht den Fehler machen, Pflanzkübel zu früh aus dem Keller oder dem Gartenhaus zu holen und nach draußen zu stellen. Stattdessen sollte man bis in den März hinein damit warten. Denn: Trotz allem sind wir ja irgendwie doch noch mitten im Winter.

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann