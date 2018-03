17 von 101

Bei einem Abendspaziergang in Nörtershausen – Gewitterstimmung liegt in der Luft – hatte man diesen wundervollen mystischen weiten Blick in Hunsrück und Eifel. Wie man an dem Wegweiser erkennen kann, führt hier der Traumpfad "Bergschluchtenpfad Ehrenburg" vorbei. Fotografiert von Else Rebmann aus Dieblich.