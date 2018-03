Feuerwehreinsatz in der Vorstadt: Hausbewohner müssen evakuiert werden

Aus unserem Archiv

Koblenz

Alarm in der Südlichen Vorstadt in Koblenz: Wegen einer brennenden Küche musste ein Mehrfamilienhaus in der Kurfürstenstraße am Montagvormittag evakuiert werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auslöser war ein technischer Effekt, teilt die Polizei mit.