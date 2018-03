Feuer in Werkshalle von Stabilus rasch gelöscht

Aus unserem Archiv

Koblenz-Neuendorf

Schnell unter Kontrolle war ein Brand in einem Galvanisierungsbecken in einer Werkshalle von Stabilus im Wallersheimer Weg am Dienstagvormittag. Zwei Mitarbeiter hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit Löschmaßnahmen begonnen und dabei eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, teilt die Berufsfeuerwehr Koblenz mit.