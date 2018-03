Festspiele in Bendorf: Spaß und Romantik mit Blick auf den Rhein

Eine romantische rheinische Komödie, aufgeführt in einer lauen Sommernacht hoch über dem Rheintal, dazu vorzügliche schauspielerische Leistungen des Ensembles "Die Findlinge": Die Premiere der "Festspiele am Rheinblick" mit dem Schauspiel "Die unbekannte Dame" von Wolfgang Lemhöfer war ein echtes Vergnügen.

Premierenfieber bei den Festspielen am Rheinblick: Elsa (links) und Veronika (2. von links) haben das Gaunerpärchen, das Leberecht (rechts) böse mitgespielt hat, entlarvt und unschädlich gemacht. Ferdinand schafft die falschen Grafen in den Keller. Foto: Winfried Scholz

Bereits in die vierte Saison startet in diesem Jahr das Kulturforum der Gesellschaft für Geschichte und Heimatkunde (GGH) auf der Freilichtbühne an den historischen Eisenerzröstöfen in Bendorf. Neben dem Theaterstück, das siebenmal aufgeführt wird, gibt es vier Musikabende mit wechselndem Programm von Musikkabarett bis A-cappella-Gesang.

Die Facetten des Schauspiels sind Heimatgeschichte, Leidenschaft, Eifersucht, Schurkerei, Familiendrama – aber vor allem burleskes Lustspiel. "Die komödiantische Seite steht bei mir im Vordergrund", sagt Regisseur Patrick Dollmann. Die Schauspieler sind Profis und ambitionierte Amateure.

Kornelia (Christiane Brühl) und Leberecht (Thomas Krämer) betreiben eine Poststation. Sie ist bei einem Schäfer aufgewachsen, strebt aber nach Höherem. Er zeichnet lieber Karikaturen und handelt sonst nach dem rheinischen Grundgesetz "Et hätt noch emmer joot jejange". Beide geraten in eine Ehekrise und fallen auf verschiedene Art böse auf ein Gaunerpärchen (Daniela Bootz und Stefan Bau) rein, das sich als italienische Grafen ausgibt. Eine realistischere Sicht der Dinge haben Hausmädchen Elsa (Elisabeth Büttner) und Tochter Veronika (Tina Esch). Sie hat Augen für den feschen Postillion Ferdinand (Benjamin Schumann). Doch der soll ein Techtelmechtel mit ihrer Freundin Annabelle (Jennifer Paulus) haben.

Das Gaunerpärchen wird entlarvt und festgesetzt. Doch dann macht auch die echte Gräfin (Renate Steinkamp) ihre Aufwartung. Sie will das Grab ihrer Eltern aufsuchen und deren Burg wieder aufbauen. Marodierende napoleonische Soldaten haben die auf dem Rückzug aus Russland niedergebrannt und die ganze Familie ermordet – mit Ausnahme von ihr und ihrer kleinen Schwester, die seitdem verschollen ist. Im Gepäck hat sie die überraschende Auflösung eines großen Geheimnisses. An dieser Stelle wird es mucksmäuschenstill im Publikum, das sonst immer wieder Anlass zu reichlich Szenenapplaus hat. Zum Schluss findet auch ein Liebespaar zueinander.

"Das geht auf eine Idee von Regisseur Patrick Dollmann zurück, der in mein Stück noch einige Figuren eingeflochten hat", erklärt Wolfgang Lemhöfer. Er hat das Stück 2003 geschrieben. "Romantik war in dem Jahr das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz", sagt der Autor. Zufrieden mit der ausverkauften Premiere zeigt sich der GGH-Vorsitzende Peter Lindemann. Die Festspiele sind mittlerweile ein Juwel im Kulturleben von Bendorf. Und das nicht allein wegen Lindemanns Arbeit. Er sagt: "Solch ein ehrgeiziges Vorhaben ist nur zu verwirklichen, wenn viele kreative Köpfe dahinterstehen."

Von unserem Mitarbeiter Winfried Scholz

Weitere Aufführungen sind am 10., 11. und 12. August sowie am 24., 25. und 26. August jeweils um 19:30 Uhr. Mehr Infos unter www.kulturforum-bendorf.de