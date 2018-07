Fällt dieser Name, dürften inzwischen viele Koblenzer in Gedanken noch das Wort „Forum“ davor setzen und somit an den Kulturbau auf dem Zentralplatz denken. Wer stadthistorisch informiert ist, dem mag als Erstes „Castellum apud Confluentes“ (Kastell bei den Zusammenfließenden) in den Sinn kommen – der lateinische Namen des frührömischen Kastells, dem unsere Stadt ihren Ursprung zu verdanken hat. Der Begriff Confluentes hat in Koblenz aber auch noch eine dritte Referenz: Es ist der Name eines Kunstprojekts mit internationalem Anspruch, das bislang zweimal an Rhein und Mosel stattfand: 2003 und 2005. Und das jetzt vor einer Neuauflage steht.

Zwölf Künstler werden an der Ende Juli beginnenden Ausstellung teilnehmen. Für zwei Wochen, also bis zum 12. August, sind ihre Arbeiten zu sehen – und zwar an mehreren Standorten in ...

Lesezeit für diesen Artikel (732 Wörter): 3 Minuten, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.