Fernbus oder Bahn? So hat sich das Angebot in Koblenz entwickelt

Es ist wenige Jahre her, dass Fernbusanbieter antraten, um der Bahn ihre Vorreiterstellung in Sachen öffentlichem Verkehr streitig zu machen. Zwar ist die Bahn immer noch unumstritten die Nummer Eins, aus dem großen Konkurrenzkampf ist mit FlixBus jedoch eine echte Alternative erwachsen. Doch zumindest in Koblenz ist der Branchenprimus fast allein auf weiter Flur

Bus statt Bahn: Wer in Koblenz das zumeist günstigere Angebot der Fernbusse nutzen will, dem bleibt nicht viel Auswahl. Der Branchenprimus FlixBus hat hier kaum Konkurrenz. Foto: Felix Bartsch

FlixBus hat auch nur ein kleines Angebot für Inlandsfahrten. Daneben gibt es nur kleinere Anbieter wie Sindbad Bus, die Fahrten nach Polen oder Tschechien im Programm haben. Alternativen zu FlixBus in Koblenz für das Inland aber: Fehlanzeige.

„Koblenz ist seit 2013 in das europaweite Streckennetz von FlixBus integriert“, berichtet Susanne Hintermayr, Junior PR Manager bei FlixBus. Insgesamt sind vom Halt an der Neversstraße am Hauptbahnhof rund 50 Direktziele in Europa zu erreichen. Eine Fahrt von Koblenz nach Osnabrück gibt es bei frühzeitiger Buchung beispielsweise ab 13 Euro. Dieselbe Fahrt kostet bei der Bahn mit dem IC mindestens 29,90 Euro.

„Die große Mehrheit der FlixBus-Reisenden ist zwischen 18 und 29 Jahre alt, also Studenten oder ,Young Professionals'. Die machen etwa 60 Prozent aus“, sagt Hintermayr. Gerade die jungen Menschen nutzen also das kostengünstige Angebot und nehmen dafür auch längere Fahrtzeiten in Kauf. Die Direktfahrt von Koblenz nach Osnabrück dauert mit dem Fernbus rund sechs Stunden, mit dem IC nur etwa drei.

Ein ähnliches Bild von den Fernbuskunden beschreibt Trajce Dacev, Produktmanager internationale Linienverkehre bei Eurolines: „Man kann sagen, dass das so ähnlich wie bei der Bahn ist, nur, dass unsere Kunden zum größten Teil gerne direkt und günstig fahren möchten, mehr Gepäck mitnehmen und mehr Zeit für die Fahrt haben.“ Die Menschen stammen aus allen Bereichen, ob nun Studenten, Touristen, Rentner, ausländische Mitbürger oder Gruppenreisen.

In Koblenz sieht Hintermayr einen Aufwärtstrend: „FlixBus hat in diesem Jahr das Reisenangebot ab Koblenz stark ausgeweitet.“ So wurde das Streckennetz 2017 erweitert: „Für Koblenz sind im Zuge der Umstellungen auf den Winterfahrplan drei neue Direktziele entstanden: Freitags können Reisende ab sofort von Koblenz nach Osnabrück, Emstek/Cloppenburg und Schwerin gelangen.“

Mag das vielversprechend klingen, liest sich der Fahrplan in der Neversstraße aber ernüchternd: Insgesamt nur 13 Fahrten sind gelistet, von denen auch nur zwei täglich angeboten werden. Die anderen setzen zwischen einem bis zu sechs Tagen die Woche aus und fahren maßgeblich rund ums Wochenende. Wer von Koblenz aus mit dem Fernbus verreisen möchte, muss sich genau an den Fahrplan anpassen – ein Luxus, den sich nicht jeder erlauben kann.

Und doch beurteilt FlixBus-Sprecherin Hintermayr die Lage positiv: „Fernbusse haben sich als Mobilitätsalternative innerhalb von Deutschland und Europa etabliert.“ Und belegt das mit einer Zahl: Bis Ende 2017 geht man bei FlixBus von einer Zahl von 40 Millionen Fahrgästen europaweit aus.

Den jungen Fahrgästen macht das vor Ort nichts aus. „Ich fahre nach Hause zu meinen Eltern“, sagt etwa Thomas Schäfer. Für den 24-Jährigen gab vor allem der günstige Preis den Ausschlag für den Fernbus. Ähnlich sieht das auch Marie Holzhausen. Die 19-jährige Studentin nutzt den Fernbus, um in ihre alte Heimat zu fahren. „Es ist eine sehr gute Alternative, gerade, wenn man nicht so viel Geld hat.“ Dass die Fahrt länger dauert und sie sich nach dem Fahrplan richten muss, stört sie nicht.

