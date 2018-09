Esther und Alex sind Ende 20. Sie hat eine Ausbildung im Steuerbüro gemacht und ist später in die Gastronomie gewechselt. Er ist gelernter Kfz-Mechatroniker, hat sich zum Karosserie-Instandsetzer weitergebildet und macht nun seinen Meister. Beide leben in Koblenz, sehen sich beim Treffen mit der RZ aber zum ersten Mal. Was sie verbindet? Der Bulli. Beide haben mit viel Herzblut einen alten VW Bus restauriert.

Esther ihren rot-weißen „Ruby“ - ohne bisher jemals an einem Auto geschraubt zu haben - und Alex seinen blau-weißen Bulli - mit seinem „Schrauber“-Hintergrund. Faszination Bulli. Aus dem sozialen Netzwerk Instagram kennen ...

Lesezeit für diesen Artikel (1138 Wörter): 4 Minuten, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.