Fahndung nach Klaus-Peter Meid geht weiter

Die Polizei ist weiter auf der Suche nach dem entflohenen Klaus-Peter Meid, der am Dienstag nicht wie vorgesehen zur Klinik Nette-Gut in Weißenthurm zurückgekehrt ist. „Es gibt hier derzeit keine neuen Erkenntnisse“, teilt die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern auf Anfrage mit. Der etwa 1,85 Meter große Mann war am Tag seines Verschwindens mit Bluejeans und schwarzem Oberteil bekleidet. Er trug weiße Sneakers und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Meid hat eine Stirnglatze und auffallend langes, bis zur Hüfte reichendes rötliches Haar, häufig zum Zopf gebunden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt die Polizei Andernach unter Tel. 02632/9210 entgegen.

