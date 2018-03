Exklusive Führung durchs Forum Mittelrhein für RZ-Abonnenten

Ein neues Einkaufszentrum mitten in der Innenstadt: Voller Spannung verfolgen die Koblenzer die Fertigstellung des Forum Mittelrhein. Aber wie sieht das neue Center von innen aus? Wie wird das Zentrum vermarktet, und wie unterscheidet es sich vom Löhr-Center? Einblicke und Antworten auf diese und viele weitere Fragen können Abonnenten unserer Zeitung bei einer exklusiven Führung durch das Forum Mittelrhein noch vor der Eröffnung erhalten.

Rund 80 neue Geschäfte, Restaurants, Cafés und Serviceeinrichtungen für die Koblenzer Innenstadt: Am Mittwoch, 26. September, um 8 Uhr eröffnet das neue Forum Mittelrhein auf dem Zentralplatz. Foto: Reinhard Kallenbach

Am Mittwoch, 22. August, 16 bis 18 Uhr, laden wir gemeinsam mit dem Centerbetreiber ECE zehn mal zwei treue Leser zu einem Rundgang durch das Gebäude ein. Wer dabei sein möchte, kann sich bis Mittwoch, 15. August, 15 Uhr, bei uns bewerben – entweder per E-Mail an redaktion-koblenz@ rhein-zeitung.net oder per Post an Rhein-Zeitung, Lokalredaktion Koblenz, Hohenfelder Straße 16, 56068 Koblenz. Bitte nennen Sie uns auf jeden Fall Ihre RZ-Abo-Ausweis-Nummer und Ihre Schuhgröße, da den Teilnehmern auf der Baustelle Sicherheitsschuhe zur Verfügung gestellt werden.