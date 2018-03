Einbruch in Realschule auf der Karthause: Langfinger stehlen iPads und Laptops

Aus unserem Archiv

Koblenz

Diebesbanden treiben derzeit in Koblenz ihr Unwesen. In der Nacht zum Donnerstag schlugen sie gleich an zwei Stellen im Stadtgebiet zu und machten fette Beute. Dabei drangen die Unbekannten unter anderem in das Gebäude der Realschule Plus im Stadtteil Karthause, Gothaer Straße, ein.