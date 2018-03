Ein WC an der Balduinbrücke? SPD setzt sich für öffentliche Toilette ein [mit Umfrage]

Bis vor gut zehn Jahren gab es unter der Balduinbrücke auf der Lützeler Seite eine öffentliche Toilette. Wegen Vandalismus und Problemen mit Drogenabhängigen wurde diese jedoch geschlossen – und trotz anders lautender Ankündigung nie wieder in Betrieb genommen, kritisiert die SPD. Nun beantragt die Fraktion, hier wieder ein WC zu betreiben.

„Der Bereich um die Balduinbrücke stellt am Moselufer einen zentralen Anlaufpunkt für Veranstaltungen von Vereinen oder Bürgern dar, zudem erfolgt hier die Anbindung an den ÖPNV über Bus und Bahn“, begründet die SPD ihren Antrag. Deshalb sei es nötig, an diesem zentralen Punkt eine öffentliche Toilette zu betreiben, ansonsten drohe auch das Vereinsleben zu erliegen, so die SPD. Das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt wird die Anlage nun begutachten und prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Wiederinbetriebnahme möglich ist. Sollte dies der Fall sein, wird eine grobe Kostenschätzung erarbeitet und dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.

sem

Umfrage Soll es an der Balduinbrücke wieder ein WC geben? Die SPD setzt sich dafür ein, in Lützel wieder eine öffentliche Toilette zu betreiben. Was meinen Sie? Ja, das ist für Vereine und Veranstaltungen in Lützel wichtig. 13% 6 Stimmen Ja, weil dort auch Bus- und Bahnhaltestellen sind. 13% 6 Stimmen Es sollte generell mehr öffentliche Toiletten geben. 54% 25 Stimmen Nein, es könnte wieder Vandalismus geben. 15% 7 Stimmen Nein, ich halte generell nichts von öffentlichen Toiletten. 5% 2 Stimmen