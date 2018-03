Ehrenbürger: Bendorfer CDU belohnt SPD

Ist die Ehrenbürgerschaft von Bürgermeister a. D. Hajo Stuhlträger, die der Rat jüngst beschlossen hat, das Ergebnis eines Kuhhandels zwischen SPD und CDU? Das jedenfalls behauptet ein Christdemokrat der Rheinstadt, der namentlich aber lieber nicht genannt werden möchte.

Foto: agh

Bendorf – Ist die Ehrenbürgerschaft von Bürgermeister a. D. Hajo Stuhlträger, die der Rat jüngst beschlossen hat, das Ergebnis eines Kuhhandels zwischen SPD und CDU? Das jedenfalls behauptet ein Christdemokrat der Rheinstadt, der namentlich aber lieber nicht genannt werden möchte. Der CDU-Mann sagt: "Die SPD hat nur mitgestimmt, weil sie dafür demnächst eine Karl-Schön-Straße bekommt."

Schön lenkte Ende der 1960er- und in den 1970er-Jahren als SPD-Bürgermeister die Geschicke der Stadt. Die Werftstraße soll nach ihm benannt werden. Einige Sozialdemokraten sollen derweil nach der Ratssitzung, bei der es um die Ehrenbürgerschaft Stuhlträgers ging, geäußert haben, erstmals gegen ihre Überzeugung votiert zu haben.

CDU-Fraktionschef Christoph Helling hält dagegen: "Die hätten ja zu Hause bleiben können." Gegen das Wort "Kuhhandel" verwahrt sich Helling. Er erklärt das einträchtige Votum von CDU und SPD für die Ehrenbürgerschaft Stuhlträgers stattdessen mit "besserer Chemie", die jetzt, nach dem gescheiterten Abwahlverfahren um den amtierenden CDU-Bürgermeister Michael Syré und den neu aufgestellten Fraktionsspitzen, zwischen Christ- und Sozialdemokraten herrsche. "Wir haben gelernt, über unsere Schatten zu springen", sagt Helling. Wird die CDU also demnächst für eine Karl-Schön-Straße votieren, wenn die SPD einen entsprechenden Antrag stellt? Christoph Hellings Antwort lautet kurz und bündig "Ja".

An anderer Stelle hat die CDU unterdessen abgewinkt. So hatte der Bendorfer Ortsverein des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gemeinsam mit dem Förderkreis Geschichte der Bendorfer Arbeiter-Bewegung und ihrer Gewerkschaften Bürgermeister Michael Syré das Ansinnen unterbreitet, Willi Böhm und Elli Sprindt ebenfalls zu Ehrenbürgern zu machen, als die Causa Stuhlträger vor wenigen Wochen publik wurde. Die Bitte lautete: Der Bürgermeister möge den Vorschlag an die entsprechenden Gremien weiterleiten. Das ist auch geschehen. Doch eine Reaktion vonseiten der Stadtratsfraktionen blieb aus.

Warum? "Wir wollen mit den Ehrenbürgerschaften schließlich nicht inflationär umgehen", sagt Helling. Sprindt und Böhm hätten den Titel sicherlich verdient, aber "wir wollen, dass diese Auszeichnung schon etwas besonderes bleibt". Deshalb habe man sich für Stuhlträger als einzigen Kandidaten entschieden. Dem wollte die CDU nach Hellings Worten die Ehrenbürgerschaft eigentlich schon viel früher zum Geschenk machen. Einen ersten Vorstoß habe es 2008 gegeben. Damals, vor der Kommunalwahl, besaß die CDU noch die absolute Mehrheit im Bendorfer Stadtrat. "Doch irgendwie haben wir das verbummelt", bedauert Helling. Ebenfalls seit einigen Jahren keimt in der SPD der Wunsch nach einer Karl-Schön-Straße. Doch auch den Genossen fehlten für dieses Ansinnen bislang die Stimmen.

Nicht verärgert, wohl aber verwundert über den "Schnellschuss" Stuhlträger ist man beim DGB, wie dessen Ortsvereinschef Ferhat Cato erklärt. Die Ehrenbürgerschaft für Stuhlträger geht zwar auch nach Catos Ansicht "voll in Ordnung". Dennoch hätte man das Paket erweitern können. Denn bereits vor fünf Jahren, so erklärt Cato, habe der DGB Sprindt und Böhm als Ehrenbürger ins Gespräch gebracht. Zwei Jahre später unterbreitete der Förderkreis für die Geschichte der Bendorfer Arbeiter-Bewegung und ihrer Gewerkschaften dem Rathaus noch einmal diesen Vorschlag. Böhm sollte für seine Verdienste als Gewerkschafter, Sprindt für ihr Engagement als Gründerin des Fördervereins Abtei Sayn und ihr Wirken für den Förderverein St. Medard geehrt werden. Dieses Doppel sei ein "versöhnlicher Vorschlag gewesen", meint Cato, denn Sprindt ist CDU-Mitglied, Böhm gehört der SPD an. "Aber damals gab es keine Resonanz, keine Reaktion", ärgert sich Cato, der spekuliert, dass da "persönliche Animositäten im Spiel gewesen sind". Dass die SPD mit der CDU im Fall Stuhlträger so schnell handelseinig gewesen sei und Böhm wie Sprindt aus dem Rennen gekickt wurden, habe SPD-Fraktionschef Manfred Bauer quasi im Alleingang entschieden.

Von einem Alleingang will Manfred Bauer nichts wissen. "Wir haben den Vorschlag mit Böhm und Sprindt innerhalb der Fraktion zur Kenntnis genommen, wollen aber jetzt erst einmal eine Enquetekommission ins Leben rufen, die zum Beispiel auch die Kriterien festlegt, nach denen eine Ehrenbürgerschaft verliehen werden soll", sagt Bauer. Dass SPD und CDU vor der Abstimmung über die Ehrenbürgerschaft Stuhlträgers die Vereinbarung mit der Karl-Schön-Straße ausgehandelt haben, räumt er ein: "Ja, die Absprache gibt es."

Von unserer Mitarbeiterin Annette Hoppen